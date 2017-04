Crespo.- Dentro del programa aniversario este sábado 22 de abril se contempla la realización de la Peña 30 años de IMEFAA, en el Club Atlético Unión, con la participación de ex bailarines y músicos que se formaron en la institución a lo largo del tiempo, quienes oportunamente fueron convocados para este fin.

De los detalles de esta actividad hablaron con Paralelo 32 la subdirectora de Cultura y Educación, Glenda Kihn; la coordinadora de IMEFAA, Cecilia Miño y la profesora de folclore, Araceli Gotte.

El ballet de ex alumnos, compuesto por alrededor de 15 a 20 parejas de baile, interpretará tres cuadros, cada uno compuesto por tres a cuatro danzas tradicionales sencillas. “Algunos estamos bailando actualmente –dijo Cecilia Miño- y otros hace varios años que no van a una clase y menos aún suben a un escenario. Alegra mucho –acotó- que vuelvan los que hace más tiempo no están en los escenarios para festejar el cumpleaños del IMEFAA que es por donde todos alguna vez pasamos”.

Aracelli Gotte, quien está al frente de un taller de danzas folclóricas en IMEFAA, además de preparar su grupo, participará como bailarina, recordando los años en que se inició en esta casa. “La particularidad que tiene este reencuentro- opinó- se da porque hoy muchos de los que bailábamos tenemos hijos haciendo lo mismo, pero también por estar muchos años de nuestra niñez y juventud en IMEFAA tenemos grandes amigos que se hicieron en las aulas de folclore”.

Por su parte la subdirectora de Educación y Cultura, reseñó a IMEFAA como “un espacio de avanzada de la política cultural municipal que los distintos gobiernos sostuvieron, dando continuidad, lo que generó en los alumnos el sentido de pertenencia, de identificación y afecto por el lugar”.

Formarán parte del programa como músicos y en calidad de ex alumnos Bruno Fail y Juan Pablo Sommer, surgidos en los talleres de guitarra.

“Elegimos folclore y guitarra para hacer la convocatoria en el marco del aniversario de la ciudad – explicó la coordinadora de la institución municipal- porque fueron los dos talleres con los que se fundó IMEFAA”.

Kihn anticipó que la peña del 22 de abril es una primera parte de los festejos. “Estamos planificando una campaña en redes de fotografías de distintos momentos vividos en la institución para compartirlas y el festejo central, más protocolar, será el día del aniversario, el sábado 15 de julio”.