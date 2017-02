Victoria.- En la actualidad el único miembro del partido vecinal que ocupa un cargo político es la concejal Anahí Español. Hay que tener en cuenta, claro, que Alcides Risso, el viceintendente, se encuentra suspendido. En este sentido, no fueron renovados los contratos de los cuatro vecinalistas que trabajaban en la Municipalidad, siendo el último contrato concluido el de Andrea Elena, quien además de ser secretaria de Risso se encargaba del sonido y las grabaciones en las sesiones del Concejo Deliberante.

Los vecinalistas ven lo anterior como una persecución política, como consecuencia del conflicto institucional que se dio el año pasado entre Maiocco y Risso. El tema fue muy tratado en las redes sociales donde referentes del partido mostraron su indignación. Un ejemplo de esto es el de Luciana Zorzábal, quien en su cuenta de Facebook publicó: (…) Pido disculpas a todas aquellas personas a quien pedí el voto para esta «Corporación». Yo también he sido decepcionada (…)”.

Asimismo, Paula Crossa, presidente del partido vecinal, fue una de las personas cuyo contrato no fue renovado. Crossa estaba a cargo del área de discapacidad y pensiones no contributivas.

–¿Cómo se siente respecto a lo sucedido?

_Personalmente estoy muy desilusionada y me siento defraudada, en general a todos nosotros (por sus compañeros de partido) nos pasó lo mismo. Nosotros firmamos un acuerdo electoral que no solamente tenía la finalidad de ganar las elecciones, sino que tenía un proyecto de trabajo a futuro en equipo. Se establecieron algunos lugares dentro de la gestión para nuestro espacio y comenzamos a trabajar con el mayor de los compromisos. Se hizo mucho y se trabajó bien.

Así las cosas, Crossa asegura que desde el vecinalismo hicieron lo posible para tener reuniones con el Ejecutivo y llegar a un consenso respecto al conflicto entre el intendente y el vice. “Siempre pedimos reuniones y siempre pedimos hablar. Es más, planteamos la necesidad de re-negociar el acuerdo, porque ya había una cosa que estaba rota y se sabía”, comenta. Además, agrega: “Los últimos días de diciembre nos enteramos que daban de baja cuarenta contratos durante el mes de enero. Supuestamente en enero se iba a evaluar quiénes habían hecho un buen trabajo para renovar los contratos y quiénes no. Pasó el mes de enero y no nos llamaron. Y la verdad es que nunca recibimos (por ella y sus compañeros de partido) ni una crítica, ni una sugerencia, ni una corrección, ni nada.

Crossa señala que “casualmente” los que no volvieron fueron los vecinalistas. “Es evidente que es una persecución. Es una limpieza. Esto es una limpieza”, opina. Sumado a lo anterior, cuenta que al principio les decían que se trataba de una situación difícil y complicada, pero al final “reconocieron que es un tema netamente político”. Y que el mayor reproche es el apoyo que ellos, como vecinalistas, le dan a Risso.

–¿Quiénes reconocieron que es un tema netamente político?

_No sé si dar nombres. Si se quiere algo más transparente y burdo que la notificación a María Elena en el Concejo Deliberante… La suplencia que tiene Laura Caballero es a término fijo, cumplidos los ocho meses de la sanción Alcides vuelve sí o sí. Y Andrea era la persona de su confianza, aparte hacía muy bien su trabajo. Imagínense si en un viaje afuera del intendente quien lo reemplace temporalmente le despide los secretarios porque no le gustan. ¿Cómo va a hacer eso si es temporal? La notificaron de que no le renovaban contrato solamente porque es vecinalista, porque del trabajo de Andrea no pueden decir nada. El propio Rivero (actual concejal del FpV), que viene de la gestión anterior como ex-viceintendente, reconoce que es la primera vez que tienen las actas desgrabadas, sin errores de ortografía y perfectas.

Finalmente, Crossa recuerda que Maiocco llegó al gobierno junto a Roque Ferrari y Alcides Risso, y se pregunta dónde quedó esa alianza. “Estoy muy decepcionada porque pensé que esto se podía solucionar de otra manera. Hoy me preguntó cómo participamos estando fuera de la gestión y qué pasa con la gente que nos votó”, concluye.