Crespo- La Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior Nº 35 “Gral. Don José de San Martín”, fundada el 15 de marzo de 1978 nació ocupando aulas del Instituto Comercial Crespo, disponibles por entonces en el turno mañana, y dando clases de taller en el Rancho El Pollo de la Asociación Civil Crespo Capital de la Avicultura, ubicado en frente.

Transcurrieron 13 años hasta que logró su edificio propio, sobre calle San Martín y Roque Saénz Peña, de cuya inauguración se cumplió el pasado jueves 6 de diciembre el 27º aniversario. El acontecimiento tuvo lugar en el año 1991. Desde entonces hubo múltiples gestiones y sólo algunos esporádicos aportes oficiales para seguir avanzando en la concreción del proyecto completo, que incluye más aulas y los talleres, pero hasta el momento, transcurridos ya 40 años de su creación no se ha logrado terminar el edificio.

“Las gestiones son constantes -aseguró el director Licenciado Ramón Videla a Paralelo 32- y en virtud del festejo de nuestro 40 aniversario queremos hacerle saber a las autoridades de la necesidad de poder continuar con las grandes obras en el edificio y de los proyectos que llevamos a cabo con aportes de la cooperadora, docentes y alumnos. La escuela tiene cuarenta años y todavía no está lista, pero vemos que en Seguí tienen una escuela nueva prácticamente lista. Nosotros –se quejó- con la trayectoria que tiene esta institución dentro de la comunidad y de la provincia, no podemos terminar nuestro edificio. Es una lástima, los talleres todavía siguen funcionando en un lugar que se prestó ya hace muchos años. Tenemos que avanzar, pero los recursos económicos no vienen como tienen que venir o no nos tratan como a otras escuelas de la provincia. Parece que nuestros alumnos no son entrerrianos”- resaltó el director.

“No sé – dijo- van 40 millones para Seguí, 12 millones para Viale, ocho millones para Paraná, todas escuelas técnicas, y para la nuestra ni un peso. Eso a veces nos frustra como directivos, nos cuesta y hasta tenemos miedo de seguir pidiéndole a la comunidad a que se molesten”.

– Verdaderamente esta Escuela se ha construido con un gran aporte de la comunidad. ¿La infraestructura pendiente de construir en el edificio, contempla la posibilidad de albergar a la totalidad de los talleres que hoy funcionan en calle Yrigoyen?

– Una parte de los talleres, porque al espacio actual habrá que readaptarlo para los que quedan: carpintería e instalación eléctrica. La idea es traer que funcione junto al edificio lo que corresponde a construcciones, que se está haciendo. Tenemos funcionando desde el año pasado el taller de mediciones y las aulas nuevas de dibujo. Necesitamos traer los talleres de tecnología, pero no alcanzan los espacios.

Nueva división de primer año

El directivo comentó que “en la última inscripción en una hora se cubrieron todos los cupos disponibles para primer año y quedaron varios chicos en espera, por lo que se está tramitando la apertura de otra división de primer año”.

El regente Juan José Gottig, precisó además que se está gestionando la apertura de la nueva división para el ciclo lectivo 2019. “Antes, por ejemplo, para completar el cupo estábamos hasta febrero y este año hubo gente que por lo ocurrido el año anterior, durmió en la puerta de la escuela y en una hora prácticamente se llenó el cupo”. A lo que el Lic. Videla acotó “es una lástima porque hay muchas mamás y chicos que llegan con entusiasmo de estar en la escuela y nosotros nos vemos muy limitados en cuanto a infraestructura, por eso se presentó un anteproyecto para la creación del nuevo primer año y estamos a la espera de una respuesta”.

Crédito fiscal

La EPNMyS Nº 35 encuentra una excelente alternativa que permite la actualización de herramientas y maquinarias de los talleres, en la presentación de proyectos a través del sistema de crédito fiscal. “El año pasado –detalló Gottig- se recibieron fondos para la compra de herramientas y se hizo una capacitación de instalación eléctrica. El proyecto era de 2016; para 2017 se armó un proyecto de albañilería, para la formación de auxiliares de albañiles, para dar la capacitación este año”. Una iniciativa similar se presentó en el transcurso de 2018, pendiente de aprobación, con vistas a obtener nuevos recursos para el año próximo.

Playón deportivo

En cuanto al cierre del playón deportivo, donde se completan los laterales con mampostería, el director señaló que es una obra que se está encarando a pulmón. “Hemos presentado proyectos en la provincia y también estamos trabajando con un acuerdo con la municipalidad, para que terminen los vestuarios. Es un lugar indispensable para que los chicos tengan acceso directo a los sanitarios y no deban pasar al sector de aulas, pero eso no se terminó y tendremos que sentarnos a hablar nuevamente el año próximo”- señaló el licenciado Videla.

Al respecto el regente Gottig amplió aportando otras precisiones. Señaló que “el cerramiento sobre el lateral de Rodríguez Peña se hizo con un subsidio de la provincia de $100.000, que alcanzó para materiales. La mano de obra fue solventada por la cooperadora, otros 60 mil pesos. También se lanzó la campaña del ladrillo con buena repercusión y empezamos a cerrar el lateral que da a la escuela. Queda terminar los sanitarios y vestuarios, que es donde estaba trabajando el municipio. Al portón lo haremos en el taller con los alumnos y los profesores, pero ellos tienen que terminar una pared y revocar, previamente. Hace algunas semanas retiraron a los albañiles”.