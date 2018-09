Paraná Campaña: Se definieron los clasificados a octavos de final

Este domingo se disputó la penúltima fecha del Torneo Oficial 2018 de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

RESULTADOS FECHA 17

ZONA SUR

Sarmiento 1-1 Litoral

Atl. María Grande 1-0 Dep. Tabossi

Cañadita Central 1-0 Cultural

Unión de Crespo 0-0 Seguí FBC

Arsenal 1-1 Viale FBC

ZONA NORTE

Unión FC de Alcaraz 0-2 Atl. Hernandarias

Juv. Unida 2-2 Juv. Sarmiento

Atl. Hasenkamp 0-2 Dep. Bovril

Tuyango 1-3 Unión A. Cerrito

Libre: Independiente

ZONA SUR

Arsenal 36*

Viale FBC 30*

Litoral 30*

Sarmiento 25*

María Grande 23*

Cultural 21*

Cañadita C. 20*

Unión 18*

Seguí FBC 14

Tabossi 10



ZONA NORTE

Unión A. Cerrito 30*

Juv. Sarmiento 29*

Hasenkamp 23*

Dep. Bovril 22*

Hernandarias 20*

Juv. Unida 18*

Independiente FBC 16*

Unión de Alcaraz 15*

Tuyango 6

* Clasificados a octavos

Próxima fecha y última:

ZONA SUR

Litoral vs. Atl. María Grande

Cultural vs. Sarmiento

Dep. Tabossi vs. Unión

Viale F.B.C. vs. Cañadita Central

Seguí F.B.C. vs. Arsenal

ZONA NORTE

Juv. Sarmiento vs. Independiente F.B.C.

Atl. Hernandarias vs. Atl. Hasenkamp

Unión Agrarios vs. Juv. Unida

Dep. Bovril vs. Dep. Tuyango

Libre: Unión F.C.