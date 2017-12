Crespo- Las cadenas de compañías no bancarias de cobranza de impuestos y servicios como Pago Fácil, Rapipago, Cobro Express, quedaron habilitadas por un decreto del Ministerio de Hacienda de la Nación, para poder recibir depósitos y entregar dinero en efectivo de cuentas bancarias, a través de tarjetas de débito de la redes Link y Banelco. De esta forma se quiere equilibrar la falta de cajeros automáticos, creando 15.000 nuevos cajeros de este tipo en el país para atender al público, previendo el movimiento económico por las fiestas, el aguinaldo y las vacaciones de verano.

Paralelo 32 consultó a algunos de los agentes de las compañías Rapipago, Pago Fácil, que funcionan en Crespo sobre la posibilidad de realizar este tipo de operaciones en sus locales, establecidas en el decreto 983/2017. Hasta el momento ninguno recibió directivas ni precisiones sobre el tema.

En el sistema de los Rapipago aparece la opción de cobrar o pagar con tarjeta de débito, pero los agentes requieren para ello de un posnet que no les fue provisto, asi como también instrucciones. “Vemos que lo están largando sistemáticamente, pero no tenemos certeza de cuándo lo harán; seguramente empiezan por las ciudades más importantes y después lleguen al interior”- opinó el prestador quien no cree que el servicio se pueda brindar antes de las fiestas navideñas. Su opinión coincide con prestadores de Pago Fácil, quienes hasta el momento no cuentan con mayor información que la que se conoce a través de los medios periodísticos.

El gobierno pretende equilibrar el exceso de liquidez de un polo (Rapipago, Pago Fácil, etc.) y la relativa escasez de liquidez de los cajeros automáticos, dado su número reducido. En vísperas de fin de año, se espera que esta medida coadyuve a dar respuesta a la fortísima demanda de dinero efectivo, tanto por los gastos de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, como por el pago de aguinaldos en pequeñas empresas y la proximidad de la época de vacaciones.