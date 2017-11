“Los gobiernos y los actores no estatales deben adoptar de manera urgente compromisos climáticos más ambiciosos para garantizar que los objetivos del Acuerdo de París aún se puedan cumplir”, advierte un informe de la ONU.

Días antes de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP 23), el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA) publica el informe sobre la disparidad de las emisiones 2017. El informe vaticina que para el 2030, con el comportamiento actual, solo se alcanzaría un tercio de la reducción de gases con efecto invernadero requerida para cumplir los objetivos climáticos y evitar el recalentamiento de la atmósfera. Incluso advierte que, de seguir así, en el 2100 la temperatura aumentará en al menos tres grados celsius.

Erik Solheim, director ejecutivo de ONU Medio Ambiente, dijo en la conferencia de presentación del informe en Ginebra que un año después de la entrada en vigor del Acuerdo de París “aún nos encontramos en un escenario en el que no estamos haciendo lo suficiente para salvar a cientos de millones de personas de un futuro doloroso”.

Solheim advirtió que “cualquier subsidio a los combustibles fósiles ya sea carbón o petróleo y gas debe ser eliminado. No podemos seguir subsidiando lo que no queremos. Lo que debemos hacer es ofrecer subsidios para lo que necesitamos introducir, que es la energía solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica”.

The Guardian y Corporate Accountability: “negociaciones sobre el clima han sido sesgadas para favorecer intereses corporativos de la industria más contaminante”

En un reporte publicado por el diario británico The Guardian, se informa de la investigación conjunta con la ONG Corporate Accountability, la cual ha forzado a corporaciones como Nestlé, General Electric y Phillip Morris/Altria a “parar acciones abusivas”. La investigación señala que las negociaciones globales que buscan implementar los Acuerdos de París “han sido capturadas por intereses corporativos”. Destaca que las compañías de combustibles fósiles han obtenido acceso a las negociaciones de alto nivel con resultados manipulados. Además, según el diario, las corporaciones más contaminantes estarían patrocinando “reuniones a cambio del acceso a eventos de alto nivel”.

Jesse Bragg de la ONG Corporate Accountability afirmó a The Guardian que “tenemos a la gente equivocada en la mesa y estamos buscando a las personas equivocadas para que nos aconsejen. Si no encaminamos la COP23 en el curso correcto y las siguientes sesiones en Bonn, estaremos en verdaderos problemas. Lo que ha sucedido hasta ahora es evidencia de eso”. Agregó que si las partes no llegan a un conjunto de pautas que faciliten la transición de la que se está hablando para mantener la temperatura global a 1.5 grados celsius, “es posible que nunca tengamos otra oportunidad”.

La revisión de los avances de los Acuerdos de París está programada para el 2020. La meta es mantener el aumento promedio de la temperatura global en no más de dos grados centígrados para mitigar los impactos climáticos severos que afecten la salud humana, los medios de subsistencia y las economías. Incluso el acuerdo compromete a los 195 países firmantes a realizar esfuerzos para no superar el máximo de 1.5 grados.

La salida de EE.UU. del Acuerdo de París hace más difícil el cumplimiento de la meta para evitar el calentamiento global

El informe sobre la disparidad de las emisiones hace seguimiento a las políticas contraídas por los países firmantes del Acuerdo de París para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y su traducción en términos de impacto al 2030.

Este año el informe dice que otros gases de efecto invernadero además del dióxido del carbono, principal responsable del calentamiento global, están en aumento y dado el diagnóstico general, incita no solo a los gobiernos sino a las ciudades y al sector privado a comprometerse a la realización de acciones comprometidas que produzcan recortes profundos.

Igualmente menciona algunas alternativas para reducir las emisiones a través de una rápida acción de mitigación basada en opciones que ya existen en sectores como la agricultura, la construcción, la energía, la silvicultura, la industria y el transporte.

A la aparente captación de las industrias más contaminantes en las negociaciones sobre el clima y los pocos avances en la reducción de emisiones con efecto invernadero respecto a la meta global, se suma el anunciado abandono de Estados Unidos de los Acuerdos de París que de llevarse a cabo hace aún más crítica la meta de evitar el recalentamiento del planeta.

(por Claudia Báez/France 24)