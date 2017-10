Crespo.- La Oficina Municipal de Estadística (OME) se creó en 2016. Se hizo un procedimiento de selección del responsable de la nueva área mediante concurso y la decisión recayó en el tesista de la Licenciatura en Ciencia Política, Gonzalo Sosa, quien comenzó a trabajar en marzo de 2017. Previamente, en un primer período en la OME estuvo al frente Pamela Lauck, quien comenzó con algunos relevamientos de registros. Sosa ha realizado post grados y diversos cursos de especialización, que tienen relación con sus tareas en la Oficina.

Relevamientos

La OME encara un trabajo ambicioso de sistematización de todos los registros municipales. “Gonzalo Sosa está buscando ampliar las actividades, tomamos algunas cuestiones a medida que vemos la importancia del relevamiento estadístico, cada área le va pidiendo algo nuevo y es muy bueno el resultado, porque nos da un panorama sobre cómo evolucionan las cuestiones”, señaló el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Jacob, responsable político de la Oficina, durante una entrevista que realizó junto a Sosa con Paralelo 32.

Entre otros trabajos que encara la OME, se incluyen: relevamiento general de datos; sistematización de más de 200 registros municipales; reformulación y actualización de formularios que usan las dependencias municipales; análisis de datos estadísticos relevantes para la gestión; estadísticas demográficas; geo referencia de la información sobre el mapa de Crespo. Finalmente, se irá subiendo a internet toda la información estadística relevante, para que esté a disposición de la ciudadanía.

Jacob destacó el trabajo realizado por Sosa. “La idea es incorporar capacidades humanas altamente calificadas, algo raro en el Estado. La discusión política muchas veces pasa por ‘pagar sueldos altos’, pero hay que tener en cuenta si se está teniendo calidad y competencias profesionales similares al sector privado, para darle sensatez al manejo público. Estamos viendo que en algunas tareas vamos a necesitar personal con menor calificación para cargar datos, dejando a Sosa en la posibilidad de trabajar en los análisis más profundos de la información obtenida”, comentó el secretario.

Geo referencia estadística

El encargado de la Oficina mostró en una computadora, datos geo referenciados sobre un mapa de calles y manzanas de la ciudad. Allí se puede seguir gráficamente diversa información como los accidentes de tránsito en cada calle y esquina con información día por día. También se mapea cada parcela de la ciudad, con sus datos registrales, dueño, domicilio, consumo de agua, por ejemplo.

“El semáforo de Independencia y Ramírez está ubicado en uno de los puntos más críticos sobre siniestros viales”, que surgieron de mirar el mapa de la ciudad con la referencia estadística de siniestralidad vial, comentó Jacob. Agregó que otra esquina crítica en base al trabajo de la OME surge en Moreno y Avenida Seri, donde se está estudiando algún tipo de intervención vial.

“Sosa hizo una geo-referencia sobre medidores de agua y nos da las ‘manchas’ de la ciudad con zonas donde menos servicio medido hay; lo que nos sirve ahora que se hace una instalación sistemática de medidores”, ejemplificó el secretario indicando otro tema trabajado estadísticamente.

Ejecuciones presupuestarias

También se logró volcar con estadísticas relevantes un análisis de los últimos 12 años de ejecución presupuestaria a nivel de recursos y gastos. “Esa información se fue zarandeando científicamente, sacando el tamiz político que se le puede dar a los números, para ver efectivamente cómo se manejó, con mayor o menor eficiencia en recursos y gastos, cuál fue el criterio político de aplicación de gastos; en qué se gastó más o se gastó menos”, comentó Jacob.

Sistema de Estadísticas Locales

Por otro lado, desde la OME se trata de sistematizar toda la información posible sobre los registros que se llevan diariamente en la Municipalidad, como datos sobre Catastro, pagos a proveedores, cobro de tasas y servicios, atención sanitaria, ejecución presupuestaria, accidentes, atención al público en cada área y sección, etc. “Comencé en marzo con eso y relevé más de 200 registros administrativos en todas las áreas”, comentó Sosa. Señaló Jacob que “cuando se piensa en registros uno acude a los más relevantes y más grandes, como habilitaciones de comercios o catastro de inmuebles, pero hay un montón de otras cuestiones, como la emisión de licencias de conductor donde hay datos muy interesantes como el domicilio actual de cada persona o su grupo sanguíneo”.

– Si se afinan los registros se puede tener un censo demográfico permanente de la ciudad.

— Jacob: La idea final del Indec es que el Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares esté actualizado a través de los sistemas estadísticos locales y cada 10 años sólo se trate de ratificar y actualizar números con el censo general. Usando el Programa Redatam se analizan todas las variables censales de Crespo. Tenemos dividido el mapa de la ciudad por circuitos, radios o zonas, y en cada fracción censal tenemos todos los datos que arroja el Censo Nacional. Sobre ese mapa podemos cargar la información local relevada. Por ejemplo, si tenemos en una fracción censal, cuatro hogares con Necesidades Básica Insatisfechas, en esos hogares podemos establecer quiénes no tienen cloacas, a quién le falta el agua corriente, si tienen AUH o un servicio de asistencia municipal. El límite nuestro es el secreto estadístico, no podemos violar eso indicando las personas con nombre y apellido. Pero podemos decir ‘en tal manzana hay un hogar que le falta tal cosa’”.

Relevamiento en Parque Industrial

Jacob recordó que la OME se instaló para realizar, como primera actividad, el relevamiento de empresas del Parque Industrial. Fue un acuerdo con la Dirección de Estadística y Censos de la provincia, que se firmó en 2016 y se renovó este año. Consultado si se puede calcular el Producto Bruto Geográfico de Crespo, Sosa comentó: “Estoy trabajando con la actividad económica a partir de la Tasa de Higiene, si bien no se incorporan las actividades primarias, tenemos gran parte de la actividad comercial, industrial y de servicios. Creo que hasta fin de año vamos a llegar con un estudio sobre la actividad económica de la ciudad”.

Código 100

El trabajo de la OME se suma a la reformulación del Área de Administración Fiscal y Tributaria. Sosa realizó un informe sobre el Código 100 de Tasa de Higiene, que es una categoría general que concentra casi el 45% de la actividad económica de la ciudad. Jacob dijo: “Desde un punto de vista estadístico sobre la actividad económica de la ciudad, se precisa una clasificación de actividades mucho más específica. El Código 100 es la alícuota general; la idea es no modificar la alícuota, pero adaptar un código de clasificación, como el de AFIP a nuestra realidad local, manteniendo la menor cantidad de alícuotas para no complicar al contribuyente. Quede claro que el efecto pretendido no es elevar las alícuotas, sino que buscamos llevar más seriamente las estadísticas sobre la actividad económica y para ser justos tributariamente. En esto último, no puede ser que el 80% de las actividades sean ‘generales y sin discriminar’. La idea es recategorizar de oficio sin obligar a nadie a reempadronarse. Se abriría una ventana de tiempo por varios meses para que el contribuyente pueda solicitar otra categoría si considera que hubo un error al recategorizar su actividad”.

Otro trabajo que se está desarrollando es un seguimiento trimestral sobre la variación de los niveles de construcción en la ciudad a partir de los permisos de edificación privados, de los que ya se hicieron dos informes; también el análisis bimestral de consumo de agua a partir de los medidores. Además, hace una semana se inició una serie bimestral de recaudación tributaria y ejecución presupuestaria de gastos.