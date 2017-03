Crespo.- Luego que en el transcurso de la tarde de este jueves 16 de marzo, circulara por whatsapp un audio donde se puede escuchar el enojo del presidente de la Junta de Gobierno de Aldea María Luisa, Luis Schonfeld, ante el llamado del desarrollador inmobiliario Fernando Alberto Huck; con quien existe un conflicto por la presunta modificación de calles públicas lindantes con la localidad, y que tomara estado público en las redes sociales y medios de comunicación de la región; en el noticiero que se emite por la señal de Cable Visión Crespo, que conduce Carina Huber, el empresario trató de contar a lo largo de 13 minutos, como se suscitaron los acontecimientos que tomaron estado público por medio del audio.

La conductora presentó al entrevistado a quien invitó a contar que pasó y en qué contexto se dio la conversación que se conoció este jueves; a lo que Huck contó que “hace unas dos horas me comentaron que estaba saliendo un audio que yo gravé; y que no sabía que había tomado repercusión. Y ya que vos me pediste que ponga la cara y dé algún tipo de explicación, no tengo problema en darlo porque sé que hemos hecho las cosas correctamente, y voy a explicar por qué”.

Seguidamente comentó mientras buscaba en su teléfono un mensaje de texto guardado, que el audio “se lo mandé yo al señor Luis Schonfeld, en una conversación en la que no entiendo por qué estaba enojado, nunca lo vi así… no sé porque justo tuve el mal momento donde lo llame y el hombre…”, al encontrar el mensaje comenzó a leer “Luis, nunca en mi vida nadie me insultó, a mi madre y a los demás insultos que me dijiste, como lo hiciste hoy”; seguidamente comenta que le había mandado al presidente de la Junta un mensaje hacía pocos días antes, donde le habría comentado lo que se estaba por hacer en el lugar, y que contaba con un audio grabado de una charla mantenida unos meses atrás, en la que habían hablado del tema.

En una alocución poco clara, que contó con aisladas preguntas por parte de la conductora, Fernando dijo que “los acontecimientos fueron los siguientes” para seguidamente contar que “hace muchos años atrás hubo un loteo María Luisa que hizo su trabajo, de una forma distinta a la que hacemos nosotros. No quiero hablar mal del colega pero, nosotros estamos acostumbrados cuando hacemos un emprendimiento inmobiliario, un loteo, un amanzanamiento, hacemos una caja que profundiza la calle. Sobre esa calle se pone broza compactada de tal manera que quede entre el piso de la calle y los terrenos, una superficie importante para que el agua, en días de lluvia, vaya por esa calle. En este caso, el colega anterior no lo hizo de esa forma, lo hizo superficial, de manera que uno puede ver que la calle y los terrenos tienen la misma altura. Mucha gente en esa zona construyó su casa sin levantar; y tienen repetidos problemas de inundación”.

Según comentó hace unos años atrás compraron un campo de unas diez (10) hectáreas en la derivación de ruta 12 y camino de acceso hacia Las Delicias, en el cual comenzaron a trabajar un par de meses atrás, quedando un intervalo de inactividad que se retomó hace unos días.

“En el ínterin hablamos con el jefe de Gobierno, de que había una zanja hecha para que cuando lloviera el agua no ingresara a las viviendas. Esa zanja está sobre la vereda de nuestro loteo –que está aprobado por el gobierno, aclaró-, y nosotros propusimos hacer el trabajo que no se había hecho anteriormente; y Luis Schonfeld estaba de acuerdo”, expresó Huck, agregando que se ofreció a hacer el trabajo a lo largo de 400 metros de calle pública, para subsanar la problemática que tienen los vecinos con el agua en días de lluvia.

Continuó hablando que antes de comenzar a trabajar se habló con tres vecinos, que estaban muy contentos con que se les brindara una solución. Es así que esta semana cuando comenzaron a trabajar en el lugar los operarios, “me llaman para decirme que el presidente de la Junta de Gobierno les había comunicado que no hicieran nada. Entonces yo le llamo a él, y le digo que estamos comenzando a trabajar y se empezó a enojar”.

Ante la pregunta de la conductora de ¿Qué habrá pasado de diciembre hasta ahora para que cambie de opinión?, el entrevistado expresa no saber que puede haber sucedido, “no entiendo, no me deja ni siquiera hablar y termina todo eufórico”. Seguidamente Huck se refiere a que le solicitó una reunión a Schonfeld para aclarar la situación; a lo que reconoce que “fue un error mío haber mandado el mensaje”. “Yo se lo mandé más que nada para deicirle.. no entiendo por qué me estas insultando”, acotó “él seguramente se lo pasó a otra persona, supongo yo. Y bueno; se viralizó. Tengo la conciencia tranquila que he actuada correctamente bien”.

La charla continuó por unos minutos más contando sobre el proyecto del loteo en la localidad de María Luisa, para continuar diciendo que “esta va a ser una experiencia más de las tantas que he tenido. Vos sos consciente –dirigiéndose a Huber-, lo hemos hablado muchas veces con vos; la cantidad de cosas que a uno le inventan cuentos, historias, de las que uno por ahí se tiene que defender, por ahí las deja pasar.