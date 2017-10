“Respeto las posiciones del gobierno central. Pero nosotros tenemos una postura muy clara y nos asiste la razón. En este último año lo que hemos recibido de regalías es ínfimo comparado con los miles de millones de pesos que la represa genera”, dijo el gobernador Gustavo Bordet consultado sobre el rechazo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, al proyecto de provincialización de la represa de Salto Grande.

“Lo que hoy sucede no es justo ni equitativo. Y queremos buscar un punto de equilibrio en esto y a mí como gobernador me corresponde hacerlo y cumplo con las funciones para la cual me votaron los entrerrianos. Y las familias entrerrianas podrían pagar la energía mucho más barata”, dijo el mandatario a la prensa al visitar el hospital San Roque, donde entregó una ambulancia y observó el trabajo del trabajo que realiza el artista plástico chaqueño Milo Lockett, quien pinta un mural en el hall de ingreso al nosocomio, en el marco de la Semana de la Integración.