Viale– Son amigos, son jóvenes, son auténticos y originales, son de la ciudad de Viale y hace 10 años formaron una banda que les ha permitido crecer, compartiendo numerosos escenarios y con artistas de primer nivel.

Heraldo Ludi, uno de los integrantes de la banda, nos habló de sus comienzos y proyectos.

Nomeleskatime se gestó durante el año 2006. En ese año, Andrés Nani (Trombon) y Esteban Habringer (Trompeta) participaban de la banda municipal de Viale junto a Nicolás Schmunck (ex integrante, trompetista y hermano del actual cantante). Ellos tres conformaban un buen equipo y decidieron convocar músicos amigos para formar una banda. El proyecto vio la luz el 26 de diciembre con su primer ensayo.

El primer concierto lo dieron el 20 de enero de 2007 en un boliche local. En su mayoría, los integrantes provenían de dos bandas locales llamadas La Sátira y Rockamadre. Conjuntos amigos que además de compartir varios escenarios, compartían equipos e instrumentos para poder ensayar y tocar.

Al querer conocer el significado de Nomeleskatime, Heraldo dijo que para explicar el nombre, tenemos que partir de la base que es una banda de amigos, y esta palabra, que es una conjunción de cuatro: no me le escatime, la utilizaban entre ellos como latiguillo. Tiene que ver más bien con una expresión positiva y de hacer las cosas, de no escatimarle a lo que es bueno, a lo que hace bien. A ir para delante siempre, creando así el espíritu de la banda.

Se juntaron todas las palabras para formar una sola, se le agrega la “K” que tiene que ver con el género musical que por los comienzos postulaban tocar, el Ska, y quedó Nomeleskatime

Al hablar del estilo de música el guitarrista dijo que se apoya básicamente en el rock, el ska y el reggae. Pero también recurrimos mucho al heavy metal, a ritmos latinos como el candombe, la salsa o la cumbia y también (en menor medida) al punk, al jazz, al hip-hop, el cuarteto, al pop, entre otros. Tratamos de incursionar en todos los estilos que nos agrandan o nos llaman la atención. Al ser muchos integrantes, tenemos influencias de varias raíces musicales.

Además, en las listas de canciones para los shows en vivo, incorporamos temas de artistas que nos han influenciado o se relacionan con nuestro género, como Los Fabulosos Cadillacs, Karamelo Santo, No te va gustar, Bob Marley, Sumo, Ska-P, Los Auténticos Decadentes, entre otros.

Cuando le preguntamos a Heraldo, que les ha permitido esta banda, contó que hemos tenido la fortuna de viajar bastante y conocer lugares. Tenemos en nuestra lista, cuatro provincias visitadas (La Rioja, Salta, Buenos Aires y Santa Fe) además de una treintena de ciudades de nuestra provincia (varias de las cuales no habíamos ido nunca). Otra de las satisfacciones que nos ha dado es subir a escenarios gigantescos y compartirlos con artistas que jamás hayamos imaginado. Tal es el ejemplo de La Renga, Vox Dei, Los Pericos, La Vela Puerca, Karamelo Santo, Kapanga, Eruca Sativa.

En cuanto a proyectos, siguió contando Heraldo, “creo que siempre debe haber proyectos. Si no hay proyectos, no hay metas. Si no hay metas, no hay motivación y todo comienza a carecer de sentido. En este momento estamos con nuestra energía puesta en el segundo disco. Tenemos grabadas 10 canciones (7 originales y 3 versiones/interpretaciones) y unas 4 o 5 que están en la “cocina nomelera” para ser grabadas este año.

Queremos que este 2017 nos encuentre con el 2do disco. Pero no tenemos fecha, ya que no podemos dedicarle el 100% del tiempo por cuestiones lógicas (todos trabajamos y el tiempo y la energía que nos queda, la volcamos en la banda), añadió.

Integran la banda

Joaquín Schmunck (voz principal), Oreste Barbagelata (guitarra y coros), Heraldo

Ludi (guitarra y coros), Francisco Torres (bajo), Rodolfo Siebenlist (batería), Andrés

Nani (trombón y coros), Esteban Habringer (trompeta y coros) y Nelson “Turco” Alud (asistente y chofer)