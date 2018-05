Nogoyá.- En el polideportivo municipal se llevó a cabo la presentación de la Segunda Copa Nacional Ciclismo infanto-juvenil 2018 que tendrá lugar el próximo 9 y 10 de junio en nuestro medio. De la presentación participaron autoridades del gobierno municipal y los distintos organizadores del evento, entre ellos: Roberto Fabián “Chiquito” Ayala, organizador del torneo; Adrián Perotti, representante del gobierno provincial; Daniel Leonard presidente de la Asociación de Cliclismo de Entre Ríos y Javier Breglia, coordinador de Deportes.

En este marco, Roberto Ayala destacó: “Estamos muy agradecidos porque han confiado nuevamente en Nogoyá y la provincia; será un gran fin de semana, estamos en la instancia final de la organización. La convocatoria que hicimos ha tenido buenos resultados y nos han respondido ciclistas de todo el país”.

“El día sábado tendremos una competencia con ciclistas de la provincia y de toda la Argentina. San Juan ya confirmó tres colectivos, Chaco nos confirmó dos colectivos y así muchísimos otros. Será una gran oportunidad para Nogoyá y para el comercio local porque se alojarán en hoteles, en casas que están para alquiler, también funcionarán los comedores y las distintas casas comerciales. El movimiento será mucho y tenemos que aprovecharlo”, sostuvo.

El apoyo de la provincia

En representación de la Secretaría de Deportes de la provincia, Adrián Perotti participó de la presentación oficial del Torneo Nacional de Ciclismo, y durante la misma manifestó: “Estamos comprometidos a acompañar esta nueva edición del infanto-juvenil. Es sabido que existe un fuerte compromiso de la Secretaría de Deportes de la provincia para acompañar este evento, al ciclismo y a todas las disciplinas”.

“El ciclismo lo tenemos incluido dentro del programa de fortalecimiento de instituciones, no solamente través del aporte a las Federaciones sino apoyando a los embajadores deportivos provinciales que nos representan a nivel nacional, también tienen el financiamiento”, comentó el funcionario.

Luego agregó: “Este campeonato apunta a categorías formativas, pero el día de mañana estos ciclistas serán los que veremos a nivel nacional y en competencias internacionales; por eso quiero felicitar a Roberto Ayala, antes un ciclista competidor y hoy entrenador de tantos jóvenes, porque están realizando un gran trabajo con mucho compromiso para mostrar a Nogoyá y la provincia de la mejor manera posible”.

Para finalizar, Perotti agregó: “Que Nogoyá sea sede fue un trabajo muy grande, hubo que presentar proyectos, carpetas y ante tantos requerimientos lograr que seamos sede es muy importante por eso nuevamente mis felicitaciones a todos”.

Asociación Entrerriana de Ciclismo

Por otra parte, otra de las voces fue la de Daniel Leonard, quien remarcó: “Esto no es fácil de traer por eso en nombre de la Federación de Ciclistas de Entre Ríos quiero agradecer a Roberto “Chiquito” Ayala y a todos los que lo están acompañando en esto que no es una aventura sino que es algo que se lleva adentro. Ser dirigente no es fácil, organizar este evento tan grande tampoco”.

Luego, el representante sumó: “Va a venir mucha gente y sin dudas será una fiesta, esperamos que el clima nos acompañe y Nogoyá pueda quedar bien parado”. “Es un certamen nacional y llegarán ciclistas de todos los rincones del país, el infanto-juvenil es donde los chicos comienzan, es muy competitivo y después son, la mayoría de los niños, los que están en los mejores lugares cuando llegan a una etapa”.

“Por eso queremos invitar a todos los nogoyaenses a que se acerquen y vean las competencias, que traigan a sus niños, que vean y se entusiasmen porque en este polideportivo tienen todas las posibilidades para hacer ciclismo, tienen el apoyo. Hay una escuela municipal, una pista muy buena, que no es peligrosa donde pueden entrenar y hay que aprovechar todo eso”, cerró.