Este martes 28 de febrero, desde las 20:00, se disputarán los tres emocionantes partidos decisivos de Verano Voley 2017. Será en el Salón ‘San Pablo’, de la Iglesia Luterana. La actividad deportiva-recreativa, que contó con la participación de 32 equipos, distribuidos en categorías Mujeres, Varones y Mixto, es organizada por la Municipalidad de Crespo, a través de la Subdirección de Deportes y del Área de la Juventud.

PROGRAMACIÓN (martes 28 de febrero, desde las 20:00)

Voley por pasión ‘II’ vs. Top Seven (Categoría Mujeres)

Doble positivo vs. Optica Mega Visión (Categoría Varones)

Volando alto vs. Negritos team (Categoría Mixto)