Nogoyá.- “Veníamos cerrando la mejor vuelta de clasificación y un auto entró en trompo delante de nosotros y alcanzamos a no pegarle de frente. El equipo está haciendo todo lo posible para poder largar la serie. La primera vuelta que habíamos dado nos alcanzó para quedar en la quinta ubicación”, dijo hoy el piloto nogoyaense después de haber protagonizado un accidente en la pista que dificulta su sueño de volver a estar entre los primeros en La Plata.

Ayer, en su edición papel de Victoria y Nogoyá, Paralelo 32 publicó una entrevista con el piloto, que refleja su enorme esperanza de repetir el éxito este fin de semana. La reproducimos a continuación:

“Al ser consultado sobre el recuerdo de la última competencia, la sonrisa de Nico Ghirardi le ensancha la cara. Los ojos toman un brillo particular. La mañana del 04 de noviembre está grabada a fuego en su mente “Lo que viví a partir del momento que me bajaron la bandera a cuadros fue hermoso. Esa vuelta solo el auto y yo, con todos los recuerdos a flor de piel de solo pensarlo me emociona. Después de tanto esfuerzo haber obtenido la primer victoria en el TC Pista Mouras fue hermoso” El piloto Nicolás Ghirardi después de solo once carreras en la categoría de la ACTC, ya pudo subirse a lo más alto del podio y este fin de semana en el Premio Coronación ira por más.

La categoría cerrará la temporada en el Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata y el piloto nogoyaense buscará ser nuevamente protagonista, con el Ford del equipo de Rodolfo Di Meglio luego de haber obtenido la victoria en la última competencia.

Ghirardi comenzó desde muy pequeño compitiendo en el karting zonal. Con 13 años se coronó campeón de karting en Nogoyá. Su pasión por los “fierros” lo llevó en el 2014 a obtener el subcampeonato en el Karting Entrerriano en las categorías 125 Light y 125 Internacional. En el 2015 se coronó campeón entrerriano en la categoría 125 Internacional. Saltó a la Fórmula Metropolitana, donde en el 2017 realizó una excelente temporada en la categoría: se subió nueve veces al podio y consiguió el título de subcampeón a solo 3 unidades del líder.

Siempre con el apoyo de un gran grupo de personas que día a día trabajan para conseguir el presupuesto para cada carrera, en el 2018 el TC Pista Mouras lo vio debutar en su categoría primero con un Chevrolet y hace solo tres carreras se sumó a la estructura del Di Meglio Motorsport, donde Charo Álvarez se encargad de los motores y la ingeniería está a cargo de Guillermo Garófalo. “A pesar de que hace solo cuatro carreras que me subí al Ford, desde el primer momento sentí que realmente tenía un auto para ser protagonista. A pesar de que pasar de una marca a otra no es fácil porque cambian muchas cosas, siempre me sentí a gusto con el auto. Ya había estado cerca de la victoria pero por distintos factores no habíamos podido terminar de cerrar un fin de semana redondo, como en la última fecha donde ganamos serie y final. Di Meglio tiene más de 30 años en el automovilismo y me habla mucho. El siempre me decía que tenía que aprender a andar adelante y por suerte en la última carrera pudimos regalarle esta gran alegría. Todo se hace con mucho esfuerzo y poder subirnos a lo más alto del podio es un aliciente para todo lo que viene. Este fin de semana vamos con mucha expectativa y con la tranquilidad que siempre da una victoria”.