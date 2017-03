“Todo narcomenudeo tiene un narcotraficante mayor. Porque el narcomenudeo es nada más que la llegada de la droga a un pequeño punto, que de algún lado viene y de alguna red mayor viene”, remarcó la Ministra de Seguridad de la Nación durante una conferencia de prensa en el marco de la Jornada sobre narcotráfico y precursores químicos que se desarrolla en Paraná. Por ello consideró que “lo más importante no es separar taxativamente narcomenudeo de narcotráfico, sino que el Estado federal y el Estado provincial trabajen en conjunto”.

Como ejemplo, mencionó que “de un bunker donde se secuestraron 200 gramos de marihuana, salió la investigación de Itatí. Entonces de un pequeño lugar donde se encuentran 200 gramos, se halló una de las cadenas más importantes de narcotráfico que había en Argentina”. Señaló además que “el 23 por ciento de la droga que había entrado por Corrientes durante 2016, entró por Itatí, que tiene 7.900 habitantes. Ahí había un camino abierto por complicidades”.

“Nosotros creemos en la coordinación. Cuando se dividió taxativamente no fue bueno, porque muchas grandes investigaciones se cortaban en el kiosco y no llegábamos a la organización”, apuntó más adelante.

Propuso entonces que “si la Provincia quiere desfederalizar, lo hace, pero lo trabajamos en conjunto en un comando operativo común de fuerzas provinciales y fuerzas federales. Esa es la mejor respuesta”, remarcó.

Por último comentó: “Estamos mandando un proyecto de ley al Parlamento que plantea que la Provincia que desfederaliza, cuando hay un juez federal que considera que tiene una razón de una causa mayor, pide a la justicia provincial esa causa y trabajan en conjunto. Esa es la tarea que queremos hacer. Porque narcomenudeo y narcotráfico no son dos cosas distintas”, remató.

“Todos juntos”

Por su parte, la vicepresidenta Gabriela Michetti –también presente en la Jornada– sostuvo: “Queda claro que no hay ninguna posibilidad de que mejoremos la seguridad en términos de la lucha contra el narcotráfico en el país, si no lo hacemos en conjunto. El narcotráfico es algo muy poderoso y no se puede pelear fragmentado, hay que luchar todos juntos”.

Agregó que “gracias a dios hay temas en Argentina que están siendo temas de Estado. Uno de ellos es este. Tal vez no hubo una cosa grandilocuente de hacer grandes anuncios, pero hubo un trabajo permanente desde el día uno y acá se empiezan a ver los resultados”.

Subrayó que “las provincias, los municipios y el Gobierno nacional trabajando en conjunto, logran darle golpes fuertes a este flagelo enorme que tiene la humanidad entera. Queda claro que nuestro país no puede seguir tironeando de un lado u otro, sino que tenemos que ir para el mismo lado. Eso sucede gracias a todos”, finalizó.