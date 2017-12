Tezanos Pinto- El miércoles 6 de diciembre en San Benito, durante su visita para recorrer obras realizadas en el marco del Plan Hábitat, el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, encabezó la ceremonia junto al gobernador Gustavo Bordet y el intendente local Exequiel Donda. Estuvieron también el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio; y el senador nacional Alfredo De Angeli.

Alrededor de las 9.30 arribó el Presidente al aeropuerto de Paraná y se trasladó a San Benito donde recorrió las obras de mejoramiento integral que se están realizando en esa ciudad con apoyo del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Sin embargo, la sorpresa llegaría después, a algunos pocos kilómetros, en Tezanos Pinto. La tranquilidad pueblerina se vio sacudida por la llegada del presidente, quien se trasladó con su comitiva a la Escuela Nº 30 Francisco Arias Montiel.

Una de las docentes de ese lugar es Analía Treise, oriunda de Crespo y que da clases en el primer ciclo. Aún emocionada por la llegada del presidente a una de las instituciones donde cumple funciones a diario, comentó a Paralelo 32 que “Fue una grata sorpresa. Y digo sorpresa porque verdaderamente no lo esperábamos. Alguno puede creer que esto se arma o es una puesta en escena, de marketing político, y de eso no puedo opinar, pero lo que sí puedo afirmar, por haber estado allí, es que en nuestro caso no fue así”.

Fotos y canciones

Al relatar los hechos, la docente explicó a este semanario que “El martes 5 dos chicas estuvieron en varios lugares del pueblo y nos contaron que eran, supuestamente, de la agencia TELAM, y que venían a conocer el lugar, presuntamente para armar un informe de la escuela, haciendo alusión incluso a aquel famoso programa de TN que llevó a la televisión nacional, polémica incluida, el caso de la supuesta Casa Embrujada de Tezanos. Supuestamente era para hablar de ese tema que estaban en el pueblo. Pidieron que invitáramos a todos los chicos y a las familias, para grabar”.

Treise explicó que “Duró unos pocos minutos, alrededor de veinte, no más, pero se transformó en un momento inolvidable. Los chicos tenían preparada la canción de Tezanos Pinto, que es nueva y la creó el director de la entidad, Sergio Caraballo. Y Macri se animó a cantarla con ellos. Y cantó “Zamba de mi esperanza” también. Estuvieron Frigerio, De Angeli y gente que se fue acercando al ver el movimiento. Muchos de protocolo también invitaron casa por casa el día anterior, por lo que se generó un interesante movimiento. Nos llegó el rumor de que podía venir Macri, pero era para nosotros imposible que sucediera”.

La Escuela Francisco Arias Montiel Nº 30 es una escuela primaria rural. Cursan alrededor de veinte alumnos entre jardín y escuela primaria y estaban casi todos, pero lógicamente fue gente del pueblo también. La escuela está en Tezanos Pinto. Es la escuela del pueblo y está en el medio del pueblo.

Algarabía pueblerina

La tranquilidad le dio paso a la algarabía en cuestión de minutos. “A las 9.00 apareció una comitiva de coches, hasta los bomberos, y nos dijeron en principio que venía Frigerio. Pero era Macri y se generó un revuelo enorme en el pueblo. Se sacó fotos, saludó, cantó una canción del pueblo y Zamba de mi esperanza, los chicos le mostraron una coreografía y de ahí se fue a Villa Fontana, en donde paró nuevamente, en este caso en un viejo almacén. Cantó acompañado por los chicos. Les dimos impresas las canciones y le puso onda”, dijo la maestra entre risas.

Reconoció a nuestro cronista que una pregunta recurrente durante las horas posteriores al encuentro con el presidente de la Nación fue ¿Cómo es Macri? Le trasladamos esa pregunta y la respuesta fue sencilla. “Es como se lo ve. Un hombre común y amable. Simplemente saludó, pero fue una visita fugaz, tampoco es que uno llega a conocerlo en profundidad. La idea era que recorriera la escuela, pero solo unos minutos estuvo así que vio una parte nomás”.

Aclaró que no pudo hacerle ninguna pregunta puntual, pero de todas formas, dijo que “Más allá de estar de acuerdo con él y Cambiemos o no, lo relevante acá es la envestidura que él representa. Es Macri, podría haber sido otra persona, pero es un presidente de la Nación y para Tezanos Pinto es un día histórico. Los chicos estaban emocionados por él, pero por el helicóptero también, por ejemplo. Todo fue majestuoso, todas fueron cuestiones a las que no estamos acostumbrados en Tezanos Pinto”.

En Villa Fontanta también

El rcorrido del presidente de la Nación siguió luego en Villa Fontana, donde pasó por elalmacén de campo Fontana, cuyo propietario es Ángel Fontana. El presidente de la Junta de Gobierno, Oscar Puntín, aclaró a Paralelo 32 que “En nuestro caso, no avisaron a nadie. No sabíamos nada en la Junta de Gobierno. De hecho, yo me enteré por casualidad. Pasó por el Bar Fontana, que es un bar despensa de muchos años y está sobre la ruta. Recorrió otros lugares del pueblo antes de irse pero no hubo ninguna acción protocolar. Había gente esperándolo para sacarse una foto, que se enteró de casualidad también, motorizada más por el revuelo que había en la zona que por algún comunicado oficial anunciando su llegada. Nada fue preparado”.

Puntín lamentó no haber logrado unos minutos con el presidente para dialogar sobre temas importantes para la comunidad. “Cinco minutos al menos hubiera estado bien, pero fue todo rápido y pese a intentarlo, no tuve esa oportunidad de manifestarle problemáticas que necesitan urgente solución. No había nadie del gobierno provincial en esta movida que se hizo, solo autoridades nacionales de Cambiemos. Ese fue un dato que me llamó la atención”, agregó.