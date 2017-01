Nogoyá.- Hoy y mañana 21 y 22 de enero, a partir de las 9 se desarrollará en el polideportivo el torneo de fútbol femenino Copa Ciudad de Nogoyá que contará con la participación de más de cuatrocientas jugadoras de todo el país. El evento, además de su objetivo deportivo, promete incentivar a autoridades de clubes y de la propia liga a generar espacios para esta práctica que, lejos de tener género, es desarrollada por miles de mujeres en todo el país.

Según relataron sus organizadores, los partidos darán inicio a las 10 de la mañana y a las 12 se producirá un corte para retomar actividades de 18 a 23 y cerrar el sábado con una banda en vivo. “El domingo, vamos a comenzar a las 9 los partidos, son los mejores partidos, porque se van disputando cuartos de final, semifinal y final.

Habrá dos copas: plata y oro. Los premios son en efectivo, primer premio copa de oro: 2.000 pesos, segundo premio 950 pesos y tercero, medallas y diplomas recordatorios; primer premio copa de plata: 950, segundo premio 450”, detalló Franco Dagrava.

En cuanto a las canchas, se utilizarán la profesional y la de rugby del polideportivo. El reglamento por otra parte, será, según adelantaron sus organizadores “muy estricto”. “El tiempo de espera de entre equipo y equipo, no hay tolerancia, son cinco minutos; no te presentaste: perdiste los puntos, porque queremos tener todo organizado porque vienen chicas de diferentes partes del país y se quieren ir a las 20 horas del día domingo, no las podemos demorar”.

“El reglamento es estricto. Lo tienen hace dos meses, no vamos a permitir golpes en la cancha, no vamos a permitir jugadas ´fuleras´, porque te vas y no jugás más”, sentenció.

El evento contará con cantina y la entrada será libre y gratuita para disfrutar de fútbol asegurado y un espectáculo de primer nivel.