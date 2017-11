Viale– Quienes asistan este fin de semana a la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, notarán que este año ha tomado una impronta más gastronómica, además de presentar novedades como el concurso Las Voces del Asado con Cuero, e impulsar un tradicional espacio como el de Peñas; conllevando a que sobre el escenario principal se presenten menos números musicales de renombre nacional. “Es como lo que ha venido pidiendo la gente; y es lo que está de moda hoy. Además, hoy la realidad nos marca que los artistas número uno, no son para presentar en los pueblos; lo que nos lleva a mantener y continuar apostando al perfil gastronómico, que es lo que verdaderamente le ha dado el crecimiento a la fiesta”, comentó Chano a Paralelo 32, “y es por eso que la idea que tenemos en el espacio Delicias Argentinas, el poder hacer la conjunción de lo tradicional más ortodoxo de la cocina, poder interactuar con los chef, para mostrar una nueva arista de la gastronomía como puede ser la combinación del asado con cuero con el chocolate, descubriendo sabores y combinaciones que nos permitan disfrutar de un plato que integra la cocina tradicional con elementos que realzan el gusto de una comida”.

La propuesta en Delicias Argentinas, es que los chefs participantes brinden algunos tips para que quien se desenvuelve como asador en su casa el fin de semana, puedan implementarlos y así comenzar a crear combinaciones que realcen su cocina.

-Hay quienes opinan que la Fiesta del Asado con Cuero es una escuela a nivel nacional, ¿consideras que se ha transformado en eso?

No hay duda que participan los mejores asadores del asado con cuero, debido a que la fiesta es de ellos y son quienes demuestran cómo se logra la mejor cocción. Lo que sí está claro es que en Viale hay una manera característica de hacer el asado con cuero, que tiene mucha identidad con respecto al condimento que se usa, y tiene una cierta trazabilidad; y luego cada asador le da su impronta con su método o hasta la implementación de tecnología a la manera de asar. A mi parecer lo destacado de Viale es que se hace un asado que lleva sal, pimienta, nuez moscada y ajo; y que tiene esa trazabilidad en la elección de los animales, y el proceso de faena que se lleva a cabo en frigorífico; entre tantas cosas que puede caracterizarlo.

-En los dos últimos años ha crecido la divulgación de la fiesta, siendo llevada a distintos lugares y espacios a nivel nacional ¿cómo ha sido ese proceso que te identifica como el promotor natural de la fiesta?

Desde siempre hice asado con cuero, y lo hacía con mis amigos de Crespo; y después está la particularidad de que lo que transmito es lo que me han enseñado los asadores a lo largo de estos años; sus enseñanzas son las que me han llevado a estar haciendo esto hoy. Pero más que nada considero que todo es producto del trabajo, de que hemos estado presentando la fiesta en eventos en distintas provincias, en Tecnópolis, en la FIT, haciendo servicio gastronómico para eventos donde hemos tenido que resolver diferentes situaciones. Todo finalmente suma experiencia, y es lo que transmitimos. Pero ya es tiempo de que la fiesta comience a renovarse, por lo cual una de las cosas que estoy dejando es el continuar en la organización, y participando, porque ya llevo 16 años haciendo la fiesta y 14 haciendo gastronomía todos los fines de semana para el club; y he priorizado otras cosas, que tiene que ver con lo personal; y creo que todo está dado para que se produzca ese recambio y que la fiesta siga creciendo. Además, hay cosas que me han surgido en lo personal, como esto de Delicias Argentinas, que me permite ocupar un espacio desde donde contar sobre el asado del domingo, con los amigos; y que es un espacio en el cual comparto experiencias y anécdotas de los asados que hemos realizado.

Este año está el concurso Las Voces del Asado con Cuero; ¿Cuál es la meta del mismo?

Esta es una idea que hacía tiempo teníamos, y tiene que ver con esto de que identificar a Viale como la Capital Nacional de Asado con Cuero; que es algo que ya no solo le corresponde al club sino a toda la sociedad en su conjunto; y es el adoptar distintas medidas que favorezcan lo cultura, y en el caso de los músicos darles un espacio a sus voces.

