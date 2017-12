Crespo- Este fin de semana se disputará una nueva edición del Torneo de Fútbol Infantil Los Gallitos que organiza el Club Atlético Unión de Crespo.

Las delegaciones que han confirmado su participación son Asociación Depotiva y Cultural de Crespo, Unión de San Salvador, Argentino de San Carlos, Patronato, Peñarol Rafaela, Independiente de Villa del Rosario, Talleres de Villa Constitución, El Quillá de Santa Fe, San Francisco Solano, Naranjitos, Club Atlético Sarmiento de Crespo, Ferro de Rafaela, Escuela Marangoni de Paraná, Colón de Santa Fe, Ben Hur de Rafaela, Defensores de Belgrano, Ferro de Nogoyá, Escuela Giuliani de Santa Fe y Atlético Paz.

Desde la organización dieron a conocer el fixture para las categorías de 2004 a 2011 que participarán desde el viernes 8 de diciembre al domingo 10 en el 31º Torneo Internacional Los Gallitos – Unión de Crespo.

Categoría 2004 – Viernes 8

9:40 ADYC vs. Argentino de San Carlos (Estadio) – Cancha 1

10:20 C.A.Union vs. Union de San Salvador (Estadio) – Cancha 1

11:40 C. A. Patronato vs. Peñarol Rafaela (Estadio) – Cancha 1

13:40 C.A.Union vs. Peñarol Rafaela azul (Estadio) – Cancha 1

14:20 C. A. Patronato vs. San Fco. Solano (Estadio) – Cancha 1

15:00 ADYC vs. Independiente V. del Rosario (Estadio) – Cancha 1

15:40 Argentino de San Carlos vs. Talleres Villa Constitucion (Estadio) – Cancha 1

16:20 San Fco. Solano vs. Independiente Balnearia (Estadio) – Cancha 1

17:40 El Quilla vs. Union de San Salvador (Estadio) – Cancha 1

19:40 ADYC vs. Talleres Villa Constitucion (Estadio) – Cancha 1

20:20 Independiente Balnearia vs. Peñarol Rafaela (Estadio) – Cancha 1

Categoría 2004 – Sábado 9

8:20 Argentino de San Carlos vs. Naranjitos (Estadio) – Cancha 1

9:40 C.A.Union vs. El Quilla (Estadio) – Cancha 1

11:00 C. A. Patronato vs. Independiente Balnearia (Estadio) – Cancha 1

11:40 Peñarol Rafaela azul vs. Union de San Salvador (Estadio) – Cancha 1

12:20 Naranjitos vs. Talleres Villa Constitucion (Estadio) – Cancha 1

13:00 San Fco. Solano vs. Peñarol Rafaela (Estadio) – Cancha 1

13:40 Argentino de San Carlos vs. Independiente V. del Rosario (Estadio) – Cancha 1

15:00 ADYC vs. Naranjitos (Estadio) – Cancha 1

15:40 Peñarol Rafaela azul vs. El Quilla (Estadio) – Cancha 1

17:00 Talleres Villa Constitucion vs. Independiente V. del Rosario (Estadio) – Cancha 1

18:20 Naranjitos vs. Independiente V. del Rosario (Estadio) – Cancha 1

Categoría 2005 – Viernes 8

9:00 C.A.Union vs. Club Nobleza (Estadio) – Cancha 1

9:00 C. A. Sarmiento vs. Ferro Nogoyá (Predio) Cancha 2

11:00 C. A. Sarmiento vs. C. A. Patronato (Estadio) – Cancha 1

12:20 ADYC vs. C. A. Belgrano (Estadio) – Cancha 1

13:00 Tigre Over Emp. V. Constitución vs. Club Roma (Estadio) – Cancha 1

13:40 C.A.Union vs. Peñarol Rafaela (Predio) – Cancha 2

14:20 C. A. Patronato vs. Ferro Nogoyá (Predio) – Cancha 2

15:40 ADYC vs. Club Roma (Predio) – Cancha 2

17:00 Club Nobleza vs. Talleres Villa Constitución (Estadio) – Cancha 1

18:20 C. A. Sarmiento vs. El Quillá Santa Fe (Estadio) – Cancha 1

19:00 C. A. Belgrano vs. Club Roma (Estadio) – Cancha 1

21:00 El Quillá Santa Fe vs. Ferro Nogoyá (Estadio) – Cancha 1

Categoría 2005 – Sábado 9

9:00 ADYC vs. Marangoni (Estadio) – Cancha 1

10:20 Talleres Villa Constitución vs. Peñarol Rafaela (Estadio) – Cancha 1

11:00 C. A. Belgrano vs. Tigre Over Emp. V. Constitución (Predio) – Cancha 2

12:20 Marangoni vs. Club Roma (Predio) – Cancha 2

14:20 C.A.Unión vs. Talleres Villa Constitución (Estadio) – Cancha 1

15:00 C. A. Patronato vs. El Quilla Santa Fe (Predio) – Cancha 2

16:20 ADYC vs. Tigre Over Emp. V. const. (Estadio) – Cancha 1

17:00 Club Nobleza vs. Peñarol Rafaela (Predio) – Cancha 2

17:40 Marangoni vs. C. A. Belgrano (Estadio) – Cancha 1

19:00 Marangoni vs. Tigre Over Emp. V. Constitución (Estadio) – Cancha 1

Categoría 2006 – Viernes 8

9:40 ADYC vs. Def. Belgrano Diamante (Predio) – Cancha 2

10:20 C. A. Unión vs. San Fco. Solano (Predio) – Cancha 2

11:00 C. A. Sarmiento vs. Engranaje (Predio) – Cancha 2

11:40 San Jorge V. Elisa vs. Ferro de Rafaela blanco (Predio) – Cancha 2

12:20 C. A. Sarmiento vs. Talleres V. Constitución (Predio) – Cancha 2

13:00 Def. Belgrano Diamante vs. Ferro de Rafaela Rojo (Predio) – Cancha 2

15:00 C. A. Sarmiento vs. Club Atlético Paz (Predio) – Cancha 2

16:20 Achirense vs. Ferro de Rafaela Rojo (Predio) – Cancha 2

17:00 Ferro de Rafaela blanco vs. San Fco. Solano (Predio) – Cancha 2

17:40 Club Atlético Paz vs. Engranaje (Predio) – Cancha 2

18:20 C. A. Unión vs. San Jorge V. Elisa (Predio) – Cancha 2

19:00 Def. Belgrano Diamante vs. Achirense (Predio) – Cancha 2

19:40 C. A. Sarmiento vs. El Quilla Amarillo (Predio) – Cancha 2

20:20 Def. Belgrano Diamante vs. El Quillá (Predio) – Cancha 2

Categoría 2006 – Sábado 9

8:20 C. A. Unión vs. Marangoni (Predio) – Cancha 2

9:00 El Quilla Amarillo vs. Club Atletico Paz (Predio) – Cancha 2

9:40 San Jorge V. Elisa vs. San Fco. Solano (Predio) – Cancha 2

10:20 Ferro de Rafaela blanco vs. Marangoni (Predio) – Cancha 2

11:40 C. A. Unión vs. Ferro de Rafaela blanco (Predio) – Cancha 2

13:00 ADYC vs. Achirense (Predio) – Cancha 2

13:40 El Quilla Amarillo vs. Talleres V. Constitución (Predio) – Cancha 2

14:20 San Jorge V. Elisa vs. Marangoni (Predio) – Cancha 2

15:40 ADYC vs. El Quillá (Predio) – Cancha 2

16:20 Talleres V. Constitucion vs. Engranaje (Predio) – Cancha 2

17:40 Ferro de Rafaela Rojo vs. El Quillá (Predio) – Cancha 2

18:20 El Quilla Amarillo vs. Engranaje (Predio) – Cancha 2

19:00 Talleres V. Constitucion vs. Club Atlético Paz (Predio) – Cancha 2

19:40 Achirense vs. El Quilla (Predio) – Cancha 2

19:40 ADYC vs. Ferro de Rafaela Rojo (Estadio) – Cancha 1

20:20 Marangoni vs. San Fco. Solano (Predio) – Cancha 2

Caterogría 2007 – Viernes 8

10:00 C. A. Sarmiento vs. EFI (Predio) – Cancha 3

16:00 C. A. Sarmiento vs. Atletico Paz (Predio) – Cancha 3

16:40 C. A. U. C vs. Central Entreriano (Predio) – Cancha 3

17:20 A. D. Y C. vs. Talleres V. Constitución (Predio) – Cancha 3

18:00 Boca Del Tigre vs. Atletico Paz (Predio) – Cancha 3

18:40 Litoral vs. C. A. U. C (Predio) – Cancha 3

19:20 C. A. Sarmiento vs. Boca Del Tigre (Predio) – Cancha 3

Caterogría 2007 – Sábado 9

8:00 EFI vs. Atletico Paz (Predio) – Cancha 3

8:40 Marangoni vs. Colón (Predio) – Cancha 3

9:20 El Quillá vs. C. A. U. C (Predio) – Cancha 3

10:00 Litoral vs. Central Entreriano (Predio) – Cancha 3

10:40 Colón vs. ADYC. (Predio) – Cancha 3

11:20 Marangoni vs. Talleres V. Constitución (Predio) – Cancha 3

12:00 El Quillá vs. Litoral (Predio) – Cancha 3

16:00 Marangoni vs. ADYC (Predio) – Cancha 3

16:40 Colón vs. Talleres V. Constitución (Predio) – Cancha 3

17:20 El Quillá vs. Central Entreriano (Predio) – Cancha 3

18:40 Boca Del Tigre vs. EFI (Predio) – Cancha 3

Caterogría 2008 – Viernes 8

12:00 C. A. Sarmiento vs. Tigre Obero (Predio) – Cancha 4

16:00 Diamantino vs. Achirense (Predio) – Cancha 4

16:40 Atletico Paz vs. Talleres V. Constitución (Predio) – Cancha 4

17:20 Achirense vs. Belgrano de Paraná (Predio) – Cancha 4

18:00 Peñarol (Blanco) vs. Diamantino (Predio) – Cancha 4

18:40 C. A. Sarmiento vs. San Francisco Solano (Predio) – Cancha 4

19:20 C. A. Unión C. vs. El Quillá (Predio) – Cancha 4

20:00 A. D. y C. vs. Peñarol (Azul) (Predio) – Cancha 4

20:40 Mariano Moreno vs. San Francisco Solano (Predio) – Cancha pendiente

21:20 Peñarol (Blanco) vs. Belgrano de Paraná (Predio) – Cancha 4

Caterogría 2008 – Sábado 9

8:20 El Quillá vs. Atletico Paz (Predio) – Cancha 4

9:00 Marangoni vs. A. D. y C. (Predio) – Cancha 4

9:40 Carlos Pellegrini vs. Peñarol (Azul) (Predio) – Cancha 4

10:20 Peñarol (Blanco) vs. Achirense (Predio) – Cancha 4

11:40 C. A. Unión C. vs. Atletico Paz (Predio) – Cancha 4

12:20 Marangoni vs. Peñarol (Azul) (Predio) – Cancha 4

13:00 Carlos Pellegrini vs. A. D. y C. (Predio) – Cancha 4

16:00 El Quillá vs. Talleres V. Constitución (Predio) – Cancha 4

16:40 Marangoni vs. Carlos Pellegrini (Predio) – Cancha 4

17:20 C. A. Unión vs. Talleres V. Constitución (Predio) – Cancha 6

18:00 C. A. Sarmiento vs. Mariano Moreno (Predio) – Cancha 8

19:20 Mariano Moreno vs. Tigre Obero (Predio) – Cancha 10

20:00 Tigre Obero vs. San Francisco Solano (Predio) – Cancha 12

Caterogría 2009 – Viernes 8

9:00 C. A. Unión vs. C. A. Sarmiento (Predio) – Cancha 4

9:40 Patronato vs. Defensores Belgrano (Predio) – Cancha 4

10:20 C. A. Unión C. vs. Ferrro (Nogoyá) (Predio) – Cancha 4

20:00 A. D. y C. vs. Atlético Paz (Predio) – Cancha 3

11:40 Defensores Belgrano vs. C. A. Sarmiento (Predio) – Cancha Aux

15:00 Ferrro (Nogoyá) vs. C. A. Sarmiento (Predio) – Cancha Aux

16:00 Giulliani vs. Ferro (Rafaela) (Predio) – Cancha Aux

16:40 Defensores Belgrano vs. Ferrro (Nogoyá) (Predio) – Cancha Aux

17:20 Patronato vs. C. A. Sarmiento (Predio) – Cancha Aux

18:00 Defensores Belgrano vs. C. A. Unión C. (Predio) – Cancha Aux

18:40 Patronato vs. Ferrro (Nogoyá) (Predio) – Cancha Aux

Caterogría 2009 – Sábado 9

9:00 Marangoni vs. A. D. y C. (Predio) – Cancha Aux

9:40 Ferro (Rafaela) vs. Atletico Paz (Predio) – Cancha Aux

10:20 Patronato vs. C. A. Unión (Predio) – Cancha Aux

11:00 Marangoni vs. Giulliani (Predio) – Cancha Aux

11:40 A. D. y C. vs. Ferro (Rafaela) (Predio) – Cancha Aux

12:20 A. D. y C. vs. Giulliani (Predio) – Cancha Aux

17:00 Marangoni vs. Ferro (Rafaela) (Predio) – Cancha Aux

18:20 Marangoni vs. Atletico Paz (Predio) – Cancha Aux

20:40 Giulliani vs. Atletico Paz (Predio) – Cancha 4

Caterogría 2010 – Viernes 8

11:00 San Martin Diamante vs. Sarmiento (Predio) – Cancha 5

11:40 ADYC vs. Talleres de Villa Constitución (Predio) – Cancha 5

18:00 C. A. Unión vs. Sarmiento (Predio) – Cancha 5

Caterogría 2010 – Sábado 9

9:40 C. A. Unión vs. San Martín Diamante (Predio) – Cancha 5

10:20 C. A.Colon Negro vs. Sarmiento (Predio) – Cancha 5

11:00 Talleres de Villa Constitución vs. C. A. Colón Rojo (Predio) – Cancha 5

11:40 ADYC vs. Marangoni (Predio) – Cancha 5

12:20 San Martín Diamante vs. C. A. Colón Negro (Predio) – Cancha 5

16:40 C. A. Colón Rojo vs. Marangoni (Predio) – Cancha 5

17:20 C. A. Union vs. C. A. Colón Negro (Predio) – Cancha 5

18:00 Talleres de Villa Constitución vs. Marangoni (Predio) – Cancha 5

18:40 A.D. y C. vs. C.A.Colón Rojo (Predio) – Cancha 5

Caterogría 2011 – Viernes 8

10:20 C. A. Sarmiento vs. A. D. y C. (Predio) – Cancha 5

12:20 C. A. Sarmiento vs. Ferro (Rafaela) (Predio) – Cancha 5

16:40 C. A. Unión vs. C. A. Sarmiento (Predio) – Cancha 5

17:20 Ferro (Rafaela) vs. A. D. y C. (Predio) – Cancha 5

Caterogría 2011 – Sábado 9

9:40 ADYC vs. Marangoni (Predio) – Cancha 6

10:20 C. A. Sarmiento vs. Colón (Santa Fe) (Predio) – Cancha 6

11:00 C. A. Unión vs. Ven Hur (Rafaela) (Predio) – Cancha 6

11:40 Marangoni vs. Ferro (Rafaela) (Predio) – Cancha 6

12:20 ADYC vs. Colón (Santa Fe) (Predio) – Cancha 6

16:00 Colón (Santa Fe) vs. Ven Hur (Rafaela) (Predio) – Cancha 6

16:40 C. A. Unión vs. Marangoni (Predio) – Cancha 6

17:20 Ferro (Rafaela) vs. Ven Hur (Rafaela) (Predio) – Cancha 6

18:00 C. A. Unión vs. Colón (Santa Fe) (Predio) – Cancha 6

10:20 Ven Hur (Rafaela) vs. Marangoni (Predio) – Cancha 6

11:00 ADYC vs. Colón (Santa Fe) (Predio) – Cancha 6

11:40 C. A. Unión vs. Ferro (Rafaela) (Predio) – Cancha 6

12:20 Ven Hur (Rafaela) vs. C. A. Sarmiento (Predio) – Cancha 6

15:00 Marangoni vs. C. A. Sarmiento (Predio) – Cancha 6

15:40 Ferro (Rafaela) vs. Colón (Santa Fe) (Predio) – Cancha 6

16:20 Marangoni vs. Ven Hur (Rafaela) (Predio) – Cancha 6

17:00 C. A. Unión vs. A. D. y C. (Predio) – Cancha 6