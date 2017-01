Mario Kempes: “El fútbol argentino hoy está para desaparecer”

El ex delantero, inmortalizado en la imagen de sus goles en la final de la primera Copa del Mundo que ganó bajo la tutela de César Luis Menotti, da cuenta de un panorama del fútbol argentino complejo, agonizante.

“Hoy la AFA no tiene dinero y no se sabe si va a empezar el torneo. Es problemático. Si a los jugadores no les pagás… tienen que comer, tienen una familia. Si a los clubes no les entra un poco de dinero…, tienen 800 mil gastos además de los jugadores…, por eso el fútbol argentino hoy está para desaparecer… está más jodido que el Valencia”, comparó el cordobés que además de inónico en la Selección también lo es en el equipo Che, sumido en una profunda crisis deportiva e institucional.

En una entrevista con el diario La Nación, Kempes habló de “una situación de la que es muy difícil salir” y agregó que como todo tiene que ver con todo, el equipo nacional no está exento de los impactos de la crisis: “Está en una situación complicada. Todos salen a matarla porque están encontrando espacios donde antes no había, y eso es lo preocupante”.

En este sentido, el Matador señaló que la de Argentina “es una muy buena selección, pero varios jugadores están pasando por un momento bajo. Es lo que hay, pero si el técnico no decide cambiar de caras…”

Mario Alberto sabe y mucho de fútbol. Y no tiene miedo, menos pruritos cuando habla. “No va a ser fácil para estos chicos llegar a Rusia. Queda recibir a Chile, ir a Uruguay, y a Ecuador…”

Y así tras la derrota con Paraguay dijo públicamente que “tienen que venir otros”, sostuvo su idea y le puso nombres propios: “Le daría la oportunidad a Icardi. A mí no me importa lo que haga afuera de la cancha. Que no me haga quilombos en los vestuarios, en la cancha y en la concentración. Después, fuera de ahí, que haga lo que quiera, ¡a mí qué me importa…! Lo único que falta es que me vaya a meter en la vida privada de él. Si vos no llamás a aquellos jugadores que están pasando por un buen momento, es más complicado entonces”.