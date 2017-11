Retornado al país de su participación destacada en el Mundial Rotax en Portugal, Borgert se perfiló como uno de los protagonistas de la última fecha del año por el Regional de Karting en Buenos Aires.

El certamen de la clase menor, lo señalaba como uno de los máximos candidatos y bajo esas condiciones, buscó el mejor resultado posible desde el inicio. En un extenso cronograma de competencias para esta fecha doble, la clasificación del sábado lo dejó en el 3° puesto para partir en las mangas. En la primera de ellas, supo alzarse con la victoria, en tanto que en la segunda, consiguió el 3° lugar en la llegada. Ya en horario nocturno, en la instancia final, la largada lo relegó algunas posiciones. El resto de la etapa buscó recomponerse y finalmente la cuadriculada lo recibió en la 5ª colocación. Con este resultado, quien era el líder del certamen se aseguraba el título, mientras que Manuel, hacía lo propio y se quedaba con el Subcampeonato en la Promocional.

“Este sábado no tuvimos un buen motor lamentablemente. En la recta nos hacían 5 karting, pero pudimos redondear con el Subcampeonato casi sin querer. Pudimos descontar mucho en las últimas fechas, pero no alcanzó para llegar al título. Mañana (domingo) vamos a tratar de hacer una buena carrera y pelear por el escalón más alto. El campeonato ya está definido pero vamos a hacer lo mejor posible”, aseguró luego completar su participación por el 9° acto de la temporada.

En la mañana del domingo y ya con el torneo definido, Manuel volvió a ser protagonista en las mangas de la 10ª fecha, en las que obtuvo el 2° y 3° puesto, respectivamente en cada una de ellas. En la competencia final, logró establecerse en el terceto de punta, en donde prevaleció durante algunos giros, al mando de la competencia. Luego de un debate intenso por la victoria en esta última del año, cruzó la línea de sentencia en la condición de escolta.

“Pudimos mejorar muchísimo del sábado al domingo donde el motor no anduvo muy bien y logramos el 2° puesto en esta final. Me tocó liderar y también estuve 3°. Tuvimos un toque con Biagi y eso me perjudicó en la última vuelta. Por eso me fui para atrás pero pudimos andar muy bien y nos quedamos con el Subcampeonato”, afirmó Manuel.

Luego analizó su actuación en este torneo: “La primera fecha la hicimos para entrenar para el campeonato de la Rotax, nos gustó y nos quedamos. La segunda gané y quedamos peleando el campeonato. Seguimos y pudimos cerrar el año con este subcampeonato. Vamos a seguir en la categoría el año que viene con muchas expectativas”.

Finalmente agradeció: “Quiero agradecer a mi papá por todo el esfuerzo que hace, a mi mamá, a mis abuelos, a mi hermana, a Diego, al Turco Abraham, a Leandro Guimard, a Darío, a toda la gente de Gral. Ramírez, y a todos los que me apoyan: Dimarbo Viviendas, L y B Maquinarias, Concesionario Case Oficial y Logística Ramírez”.

Con estos resultados, Manuel Borgert cierra la temporada 2017 del Regional de Karting, con el Subcampeonato en sus manos, y en donde se ha quedado con 2 victorias en competencias finales y reunió 127 puntos a lo largo de cada una de sus presentaciones. Cuando el certamen lo llame a pista en el ciclo próximo, buscará nuevamente luchar por los primeros lugares, tal como lo hizo en este año, con excelentes resultados.