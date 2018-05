Macri vetó ley contra suba de tarifas

El Senado aprobó el proyecto de la oposición para morigerar la suba de las tarifas de servicios públicos, pese a la resistencia del oficialismo y la advertencia de un veto del presidente Mauricio Macri, que se concretó horas después.

El debate de la iniciativa se hizo extenso debido a que se anotaron 51 senadores para tomar la palabra, y a la madrugada se sancionó la ley con los votos del Bloque Justicialista, el Frente para la Victoria-PJ y otras bancadas satélites.

Los de Cambiemos rechazaron el proyecto con el argumento de que tendría un impacto fiscal negativo y que beneficia principalmente a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, al tiempo que criticaron el esquema de subsidios que mantuvo las tarifas baratas durante la gestión del kirchnerismo.

En la vereda de enfrente, el Bloque Justicialista, el kirchnerismo y otras bancadas argumentaron que los aumentos en gas, electricidad y agua corriente deben tener un límite y que el Gobierno tiene que rever su política energética.

La iniciativa de la oposición proponía retrotraer las tarifas a noviembre de 2017 y que los aumentos no superen el índice de variación salarial para usuarios residenciales y el de precios mayoristas para las pymes, al tiempo que señala que las empresas deberán devolver lo que se cobró de más al momento de sanción de la ley.

El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, anunció en la mañana de este jueves el veto de la ley, a la que tildó de “irresponsable”.

“La ley ya está vetada, porque es una ley irresponsable. No respeta el mandato constitucional: no es facultad del Congreso fijar tarifas. Va en contra del federalismo y atenta contra las provincias. Eso no lo podemos permitir”, enfatizó el funcionario.

“Esta ley no puede seguir adelante. Fijar tarifas no es facultad del Congreso”, sostuvo Peña, en una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada.

Además, el Jefe de Gabinete aseguró que en el Gobierno “no estamos de acuerdo con el doble discurso de los gobernadores”.

Se espera que el primer mandatario brinde una conferencia de prensa en el marco de la visita que realizará a la provincia de Salta, a las 16:00.