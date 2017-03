Crespo.- A diario en nuestra ciudad se puede observar como las constantes infracciones de tránsito reflejan la falta de respeto de buena parte de los conductores crespenses, a la aplicación de las leyes.

En los semáforos ubicados en la intersección de calles Rivadavia e Yrigoyen; en la intersección de Yrigoyen y Ramírez, y en la intersección de calle Rivadavia, Alberdi y Entre Ríos, la transgresión más cometida por los conductores de motocicletas y automóviles es la de violar la luz roja. Pero el problema de respetar la señalización de los semáforos también tiene injerencia en los peatones, quienes muestran su irresponsabilidad a la hora de respetar los semáforos, que son los que ordenan el tránsito y los momentos en que se puede o no cruzar.

Debemos mencionar que tanto peatones como conductores de vehículos suelen cometer numerosas infracciones a las normas de tránsito, que pueden ser observadas en zona céntrica, donde los peatones cruzan las calles por lugares inadecuados, es decir a mitad de cuadra o a metros de la esquina, cuando lo correcto es hacerlo por la senda peatonal o por las esquinas. Por su parte los automovilistas suelen estacionar en los sectores asignados a motociclistas, o en las esquinas tapando las rampas para discapacitados, en ingresos a garage, o parados en doble fila.

Otra situación que se da a diario y que marca una clara infracción por parte de los conductores, es la que indica que no se puede estacionar en todos los lugares señalizados, mostrando como ni siquiera los persuade el cartel que lo prohíbe. En la mayoría de los casos se produce en la zona del centro, y en arterias donde se dificulta la transitabilidad, y que pareciera no ser vista por los inspectores.

Este fin de semana un vecino mandó a Paralelo 32 la foto de un vehículo estacionado sobre la mano del cantero central de Avenida Independencia, lo cual le llamó la atención porque estuvo por varias horas allí parado a la sombra de los árboles, generando inconvenientes en la circulación vehicular, sin que se le haya marcado la falta.

Esta norma de tránsito básica, que algunos automovilistas no respetan, nos lleva a preguntarnos el ¿Por qué se estaciona donde no está permitido? ¿Por qué se violan las normas de tránsito? Quizá esa costumbre de estacionar donde está prohibido, tenga sus orígenes en esa frase que dice “si todos lo hacen ¿por qué me van a sancionar justo a mí?”