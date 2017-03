Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración realiza el primer llamado a concurso según Resol. 1000/13 y Resol. 300/13 para el día lunes, 13 de marzo de 2017 para cubrir los siguientes espacios: 7:15 horas: 2 hs STF TM Física y Química 2º “B” CBC lunes de 10:40 a 11:55 hs.2 hs. STF TM Física y Química 3º “A” CBC lunes de 7:45 a 9:00 hs.En caso de no cubrirse alguno de los espacios se convocará a un segundo llamado a concurso a las 7:45 horas.Y en caso de no cubrirse alguno de los espacios mencionados se convocará a un tercer llamado a concurso a las 8:15 horas.Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes y si correspondiera, constancia de personal de la institución. Si no se cubre alguno de los espacios después del tercer llamado, se convocará a concurso por Proyecto y Antecedentes (Resol. 389/12 CGE). Retirar bases día martes, 14 de marzo del corriente año en el horario de 8 a 11 horas. Presentación de proyectos: jueves, 16 de marzo del corriente año de 8 a 11 y de 15 a 17:00 horas en la Rectoría.