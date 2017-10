Las escuelas públicas sortean los cupos entre los inscriptos en el Nivel Inicial

Crespo– En un detallado informe realizado en el mes de septiembre, Paralelo 32 planteó el cuadro de situación al que se estaban enfrentando no menos de 30 padres que venían recorriendo las escuelas para asegurarse la incorporación de sus hijos a las salas de 4 años del nivel inicial, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica en nivel primario. La normativa que rige el funcionamiento de los jardines de infantes: 15 chicos en sala de 3, 20 en sala de 4 y 25 en sala de 5 años; junto con la falta de infraestructura, sumado el crecimiento poblacional, agudiza año tras año la situación en nuestra ciudad, donde las últimas escuelas primarias creadas fueron una pública hace 26 años y otra de gestión privada hace 25 años.

Los ingresos a las escuelas de gestión privada ya están definidos. Queda solamente la Unidad Educativa de Nivel Inicial Nº 211 “Rayito de Sol” a la expectativa de atender la demanda emergente. Un directivo dijo que del 17 al 20 de octubre se registraron 50 inscriptos a sala de 4 años, de los cuales 30 son alumnos de la misma institución y muchos de los restantes están anotados en otras escuelas a la espera del sorteo. La misma fuente indicó que la institución se adaptará a la necesidad y tiene la posibilidad de abrir otra sala de 4 años, en el turno tarde, para absorber a quienes queden fuera del sistema público.

Mañana martes cierran las inscripciones los jardines de infantes de las escuelas públicas y en los primeros días de noviembre se realizarán los sorteos.

El primer día de inscripciones, a comienzos de octubre se vio desbordada de padres la Unidad Educativa de Nivel Inicial Nº 27 “Pulgarcito” que registró solamente esa mañana más de 50 inscripciones para unas 16 a 18 vacantes. La escuela sigue inscribiendo hasta fin de mes y el 8 de noviembre a las 9:30 hará el sorteo para definir quiénes ingresan y quiénes no.

La Escuela Nº 54 tiene unos pocos cupos en sala de 5 años. Hasta esta semana había 78 inscriptos en sala de 4 años, pero todavía faltaba chequear si estaban en la lista la totalidad de los hermanitos de los alumnos; en cambio para sala de 5 años si no se registran nuevas inscripciones hasta el martes, con 71 inscriptos no habría necesidad de sorteo. En la institución funcionan 3 salas de 4 años (máximo 60 alumnos) y 3 de 5 años (máximo 75 alumnos), siempre que no haya un niño integrado, lo que obliga a reducir el cupo de alumnos. La directora consideró que si todo se mantiene estos parámetros de inscripción sólo se sortearían los lugares para sala de 4 años, el 3 de noviembre 14:00 con asistencia de los padres.

La Escuela Nº 203 no tenía bien claro todavía el cupo disponible, por lo tanto continúan las inscripciones y se cita a los padres para el sorteo de lugares el 1º de noviembre a las 14:00.

En el caso de la Escuela Nº 187, están completos los jardines de 5 años, pero hay 5 lugares disponibles en sala de 4. Esta escuela estaría en condiciones edilicias de abrir una nueva sala de 4 años si en algún momento hiciera falta y lo autorizara el Consejo General de Educación. El miércoles 8 a las 9:00 se informará si todos los inscriptos ingresan o si se va a sorteo de cupos.

En Aldea San Juan

Otro grupo de padres apostó a la apertura de un jardín de infantes en la Escuela Río Volga de Aldea San Juan, distante unos 5 km de nuestra ciudad, hasta donde sus chicos serán trasladados en transporte escolar durante el ciclo lectivo del año próximo.

María Lell, quien inició esta movida, dijo que “estaba haciendo cola desde las 8 de la mañana en la Escuela Nº 105 y ya eran las 10 y me pareció una barbaridad. Somos gente que trabajamos y no disponemos de tiempo para tanta espera. Tuve un sobrino que fue a esa escuela y me decidí directamente ir para allá”. Si bien no funciona el nivel inicial en esta institución, el director y personal único junto con los padres fueron atendidos en la Dirección Departamental de Escuelas donde se comprometieron a asignar el año próximo una maestra jardinera para los 25 chicos de 4 y 5 años inscriptos y un maestro de grado para el primer ciclo del primario”.

Actualmente proyectan equipar la sala con donaciones de juguetes, juegos y demás elementos necesarios para su funcionamiento. “Desde el dispensario nos donaron 3 mesas y 40 sillas”- indicó.