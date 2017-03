Crespo- Este jueves 9 de marzo en el marco de la programación de la Semana de la Mujer del gobierno provincial, que comenzó el martes y se extendió hasta ayer, fue distinguida la viceintendente de Crespo, Dra. Mariela Hildermann (Cambiemos), junto a otras siete mujeres entrerrianas con discapacidad, que se superaron en la vida, y se destacan en distintas áreas como el deporte, la salud, entre otras. El acto contó con la presencia del vicegobernador de la provincia Adán Cahl y su esposa; la esposa del gobernador, Mariel Avila de Bordet; autoridades del IPRODI y COPNAF, entre otros.

En el caso de la presidente del Concejo Deliberante la distinción se otorgó en consideración de su labor en el ámbito político. En la ocasión también tuvo a cargo las palabras alusivas para referirse al rol de la mujer en nombre de las ocho figuras femeninas reconocidas esa noche.

Días previos al acto fue retratada para integrar la muestra fotográfica “Mujeres Empoderadas” conformada con las fotografías de todas las distinguidas, expuesta en la Vieja Usina, anoche durante el programa.

«Me pone muy contenta que me tengan en cuenta y me siento muy apoyada. Estar en política –sostuvo la vice intendente en declaraciones a Paralelo 32– es un gran desafío y es una decisión de vida. Uno decide, se tiene que proponer metas y luchar para alcanzarlas, no es fácil – opinó-. Nada más que salir hacer lo que hago implica esfuerzos, sacrificios, y para todo esto se necesita el apoyo de la familia, es difícil la tarea».

Las fotografías de la muestra Mujeres Empoderadas con el retrato de la viceintendente de Crespo, iniciará un recorrido por distintos lugares de la provincia, como muestra itinerante del Instituto Provincial de Discapacidad y próximamente estará en Seguí.