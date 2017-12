La Unidad de Cuenta Municipal subirá hasta un 30 por ciento

Se realizó la semana pasada una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante donde se trataron dos temas muy importantes: una modificación a la ordenanza tarifaria y el presupuesto de 2018. La sesión se extendió por más de tres horas y reinaron las opiniones encontradas. No obstante, los dos tópicos señalados fueron aprobados por mayoría, ya que los de la banca opositora no estuvieron de acuerdo y dieron sus argumentos.

Unidad de Cuenta Municipal

Lo primero que se trató fue la modificación de la ordenanza tributaria. En su primer artículo se incrementa el valor de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) de forma escalonada. En este sentido, de 8,85 pesos subirá en enero a 10,62 pesos, o sea el 20 por ciento; luego, en mayo pasará de 10,62 a 11,15 (aumento del 5 por ciento); finalmente, a partir de septiembre la UCM estará a 11,71 pesos (otro 5 por ciento), haciendo un total de 30 por ciento. En comparación, el año pasado se había aprobado un incremento para este año del 14.94 por ciento en la UCM.

Cabe mencionar que mediante la UCM se establecen casi la totalidad de los valores de las contribuciones a la comuna. Así las cosas, Nelly Amilibia (FpV) opinó: “La ordenanza no debe ser utilizada para eliminar actividades económicas que no se deseen. Los mínimos actuales no deberían aumentarse sin un estudio previo”.

Además, la edil se explayó criticando el incremento de los mínimos a los comerciantes. “Esto pone en riesgo la actividad económica de la clase media”, concluyó.

Por su parte, Graciela Bar (FpV) sostuvo: “El aumento es sumamente abusivo”. Y cuestionó lo anterior debido a que, asegura a través del análisis del presupuesto, la mayoría del dinero recaudado se utilizará para pagar al personal de la municipalidad, descuidando otras situaciones. A continuación, José Luis Frutos, el nuevo presidente de bloque de Cambiemos, contestó: “A ninguno de nosotros nos gusta aumentar, pero se van a mejorar los servicios”.

Para dar algunos ejemplos de las alícuotas diferenciales y los importes mínimos mensuales para personas físicas, sociedades de Hecho y Sucesión Indivisas que se fijaron, detallaremos lo siguiente: en casinos la alícuota diferencial será del 3,50 por ciento y el mínimo mensual de 2.500 UCM; en hoteles de más de 10 y hasta 30 habitaciones se trata de una alícuota del 1,55 por ciento y un mínimo de 190 UCM, pero para el resto de contribuyentes (o sea los que no son sociedades de Hecho, etc.) es de 290 UCM; para bares, pub, café y similares con expendio de bebidas quedó en 3 por ciento y 100 UCM de mínimo mensual para sociedades, y 150 para el resto de contribuyentes; con respecto a restaurantes y comedores, la alícuota diferencial se fijó en 1,75 por ciento y un mínimo de 150 UCM para sociedades y 200 UCM para resto de contribuyentes.

Presupuesto

Lo que siguió fue el presupuesto. Con respecto a las erogaciones reales se fijó la suma de 496.330.456 pesos. Y en relación a los recursos se estimó la suma de 477.785.428 pesos.

Asimismo se especificó que la planta de personal estable, jornalizados y contratados no podrá ser mayor a 970 empleados. En este sentido se determinaron en 520 los puestos de la planta estable de la municipalidad, 130.000 los jornales y 20 los contratos retribuidos mediante el sistema de liquidación de haberes.

Uno de los artículos que despertó la polémica fue el 15, que reza: “Autorícese al DEM a disponer la utilización transitoria de fondos afectados para atender compromisos liquidados; el uso transitorio autorizado lo es con cargo de devolución en un plazo que no excederá los 90 días”. Más allá de las diferentes posturas que esto generó, cabe mencionar que en presupuestos anteriores este mismo artículo estuvo situado incluso bajo el mismo número y fue aprobado por todos.

Opiniones

Castagnino fue categórica cuando dijo que un resumen de tarjeta de crédito tiene más información que el presupuesto. Consultada al respecto y en exclusiva, la presidente del bloque opositor, Graciela Bar, nos dijo: “El proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo Municipal, aprobado por mayoría, no evidencia importantes transformaciones ni asegura el mantenimiento y cuidado de la ciudad en su conjunto. Sólo contiene generalidades, sin comunicar el plan de gobierno para el 2018. Nuevamente prioriza la asignación de recursos para Personal, aumentando aún más la planta estable y los jornalizados, alcanzando un 71 por ciento del total de recaudación”.

En este marco, agregó: “Pone en evidencia el total desconocimiento a las atribuciones del Concejo Deliberante, administrando en forma autónoma y discrecional no sólo los recursos que aportan los vecinos sino también los fondos afectados que percibe del gobierno provincial y nacional. Se arroga la facultad de transferir recursos de una partida a otra, en contra de lo establecido en el Régimen Municipal (Ley 10.027. art 155) que establece que debe comunicar inmediatamente o solicitar autorización al Concejo Deliberante cuando fuera necesario efectuar determinadas modificaciones”. Y, remató: “El Señor Intendente podrá hacer cualquier uso de los recursos con que cuenta”.

También le dimos la posibilidad de explayarse a los concejales de Cambiemos, para que argumenten lo que no argumentaron en las sesiones. En este sentido, fueron coherentes en su lógica de silencio y tampoco respondieron a nuestra propuesta.