Victoria.- En la madrugada de ayer, promediando las 2:00 se desató una fuerte tormenta con ráfagas de viento sobre gran parte de la ciudad; afortunadamente no se registró ninguna víctima pero hubo daños materiales en distintos barrios y la zona céntrica.

Al respecto, Claudio Larreguy desde Defensa Civil Municipal, precisó que tuvieron que apuntalar 5 postes de telefonía al tiempo que hacían el reclamo a la empresa prestataria del servicio. “Ellos tercerizan esta respuesta dentro de las 72 horas, pero nosotros nos ocupamos de hacer el reclamo, y a algunos les colocamos un tutor para que los sostenga mientras llega la ayuda”.

Cuando nos comunicamos con el funcionario estaba en plena tarea de despejar ramas de un ombú de aproximadamente 20 metros que cayó sobre una casa a la altura de Maipú y Liniers. “Al precipitarse sobre la casa siniestró gran parte del alero”. Atentos a esta información, uno de nuestros cronistas fue hasta el lugar y constató que vive un matrimonio joven con un pequeño hijo de 4 años, y en declaraciones a Paralelo 32 la señora dijo que el ombú es de una casa vecina, y agregó que cayó a escasos metros de su dormitorio.

El total de precipitaciones no superó los 15 milímetros, y no se registró voladura de techos. Sí fue de consideración el daño que sufrió el tapial de la sede del club Sportivo que sobre Güemes no soportó las ráfagas de viento.

Los pronósticos para las próximas horas indican que gran parte del día de hoy estará soleado, con una máxima de 24 grados, pero por la noche hay un 90% de probabilidades de lluvia, con vientos del NNO de 25 a 40Km/h.