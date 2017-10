Victoria.- La Expo Victoria abre sus puertas este sábado 7 y mañana domingo 8 de octubre, para ofrecer un interesante abanico de intercambio en el que no faltan destacados disertantes del plano provincial y nacional, un mapeo de stand con artesanos en cuero y madera, indumentaria típica, paseo de los sabores, juegos y stand temáticos, destreza criolla y más de 35 agrupaciones gauchas para dar continuidad a un espectáculo donde no faltarán la doma, animación y baile, sumado al sorteo de una orden de compra por 10 mil pesos para las entradas del domingo (no es necesario estar presente al momento del sorteo), prometen una multitudinaria concurrencia de público en cada jornada.

Entradas

El precio de la entrada tanto este sábado 7 como el domingo 8 será de 100 pesos. No se cobrará la entrada a menores de 10 años; además el domingo los jubilados como personas con discapacidad ingresarán sin costo alguno presentando sus respectivas identificaciones.

Programa Expo Victoria 2017

Sábado 07

09:00 hs. Apertura de la Muestra

10:00 hs. Carpa de Conferencias:

Tema: Huerta y Cría de Animales de Granja para autoconsumo

Disertante: Ingeniera Agrónoma Vanina Ezpeleta

Auspicia: RENATRE

12:00 hs. Actuación de Grupos Folclóricos en Plaza de la Tradición

16:00 hs. Desfile de Agrupaciones Gauchas por la ciudad (más de 650 jinetes)

18:00 hs. Recepción del Desfile de Agrupaciones Gauchas (Pista Central).

18:45 hs. Presentación y Elección Flor del Pago.

19:00 a 23:00 hs. Jineteada.

23:00 a 03:00 hs. Actuación grupos Musicales: “Los Majestuosos del Chamamé”; “Malena

Morales (la niña que cantó con Soledad)”; “Grupo Ensueño”; Bailanta

03:00 hs. Cierre del Predio

Domingo 8

09:00 hs. Apertura de la Muestra

10:30 hs. Juegos Ecuestres (en el óvalo central)

* Carrera de tambores

* 4 x 4

* Polca de la Silla

* Carrera del dormido (sólo mujeres)

15:00 hs. Acto Inaugural Oficial:

* Bendición Cura Párroco San Roque

*Palabras de autoridades

* Palabras Pte. Sociedad Rural Victoria

*Banda Municipal “Sebastián Ingrao”

*Actuación Coro Municipal

16:00 hs. *Entrega de Premios.

16:30 hs. *Pericón Nacional (A cargo alumnos 5º y 6º Grado Esc. 47 Bernardino Rivadavia)

17:00 hs *Juegos Ecuestres agrupaciones

18:00 hs. * Jineteada Broche de Oro

19:00 hs. * Actuación grupos musicales

20:30 hs. *Sorteo de la Muestra.

21:00 hs. *Cierre del predio.