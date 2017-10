La Sociedad Rural Victoria abre la tranquera de su 95º exposición

Victoria.- Como ya es una costumbre en el calendario de exposiciones rurales en Entre Ríos, la ciudad de las Siete Colinas cerrará el detalle de once eventos que imprimen un sello de calidad a cada instancia de participación, espacio preferencial donde confluyen tanto las firmas comerciales y de servicio líderes en la región, con los más diversos productores y rubros de la cadena agroalimentaria.

La Expo Victoria abrirá sus puertas el sábado 7 y domingo 8 de octubre para ofrecer un interesante abanico de intercambio en el que no faltan destacados disertantes del plano provincial y nacional, un mapeo de stand con artesanos en cuero y madera, indumentaria típica, paseo de los sabores, juegos y stand temáticos, destreza criolla y más de 35 agrupaciones gauchas para dar continuidad a un espectáculo donde no faltarán la doma, animación y baile, sumado al sorteo de una orden de compra por 10 mil pesos para las entradas del domingo (no es necesario estar presente al momento del sorteo), prometen una multitudinaria concurrencia de público en cada jornada.

Disertaciones

De igual modo, el viernes 6 por la noche se realizará la tradicional charla que auspicia la firma Granero, que convoca cada año a un destacado analista económico del plano nacional, y que en esta oportunidad recibe al Licenciado en Economía y consultor Miguel Ángel Broda para abordar como tema: “Argentina, situación actual y expectativas 2018”.

Además, distintas instituciones de trascendencia regional sumarán relevantes ponencias en temas ligados al sector, y que se irán desarrollando en paralelo a la muestra, tal es el caso de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, y el RENATRE a través de un profesional del INTA local.

Entradas

El precio de la entrada tanto el sábado 7 como el domingo 8 será de 100 pesos. No se cobrará la entrada a menores de 10 años; además el domingo los jubilados como personas con discapacidad ingresarán sin costo alguno presentando sus respectivas identificaciones: “Fundamentalmente se trata de una fiesta para la familia que se evidencia tradicionalmente el domingo, donde se pone de manifiesto esa relación del campo y la ciudad que siempre tratamos de fortalecer, por eso también como antesala ofrecemos una jornada extendida en atractivos durante el sábado, que a la par de ser comercial y de servicios, el público ha demostrado su interés como muy buena concurrencia al espectáculo de doma y jineteada en la Plaza de la Tradición, que este año dará continuidad al baile y grupos musicales en vivo”, resaltó el presidente de la Comisión Directiva Eduardo A. Grimaux.

Con 95 ediciones ininterrumpidas, la Expo Victoria sigue mostrando que tiene potencial regional, y así lo corrobora su paleta de anunciantes. Sin descuidar su relación con la comunidad, esta joven comisión directiva sigue por el camino de las certezas, ofreciendo una alternativa realmente popular que la posicionó en el corredor bioceánico como evento de referencia.

Esta semana dos integrantes de la Comisión Directiva, Santiago Casanova (Tesorero) y Facundo Calderón (Secretario) junto a Ariel Albornoz (administrativo de carrera en la S.R.V.) presentaron formalmente la ‘Muestra del campo y la ciudad’, señalando una diferencia positiva respecto a la confirmación de stand respecto de 2016 y que, de acompañar el clima, promete tres jornadas de pura tradición y opciones para toda la familia en el preferencial predio ferial ubicado sobre calle Pueyrredón.

Programa Expo Victoria 2017

Viernes 06

20:00 hs. Carpa de Conferencias:

Tema: Campaña Agrícola 17/18 Estimaciones y Costos de Inversión

Tema: Caminos análisis y propuesta.

Disertantes: Ingeniero Bolsa de Cereales de Entre Ríos – Siber

Auspicia: Bolsa de Cereales de Entre Ríos

20:30 hs. Tema: Argentina situación actual y expectativas 2018

Disertante: Miguel Ángel Broda – Lic. Economía.

Auspicia: Granero SRL

Sábado 07

09:00 hs. Apertura de la Muestra

10:00 hs. Carpa de Conferencias:

Tema: Huerta y Cría de Animales de Granja para autoconsumo

Disertante: Ingeniera Agrónoma Vanina Ezpeleta

Auspicia: RENATRE

12:00 hs. Actuación de Grupos Folclóricos en Plaza de la Tradición

16:00 hs. Desfile de Agrupaciones Gauchas por la ciudad (más de 650 jinetes)

18:00 hs. Recepción del Desfile de Agrupaciones Gauchas (Pista Central).

18:45 hs. Presentación y Elección Flor del Pago.

19:00 a 23:00 hs. Jineteada.

23:00 a 03:00 hs. Actuación grupos Musicales: “Los Majestuosos del Chamamé”; “Malena

Morales (la niña que cantó con Soledad)”; “Grupo Ensueño”; Bailanta

03:00 hs. Cierre del Predio

Domingo 8

09:00 hs. Apertura de la Muestra

10:30 hs. Juegos Ecuestres (en el óvalo central)

* Carrera de tambores

* 4 x 4

* Polca de la Silla

* Carrera del dormido (sólo mujeres)

15:00 hs. Acto Inaugural Oficial:

* Bendición Cura Párroco San Roque

*Palabras de autoridades

* Palabras Pte. Sociedad Rural Victoria

*Banda Municipal “Sebastián Ingrao”

*Actuación Coro Municipal

16:00 hs. *Entrega de Premios.

16:30 hs. *Pericón Nacional (A cargo alumnos 5º y 6º Grado Esc. 47 Bernardino Rivadavia)

17:00 hs *Juegos Ecuestres agrupaciones

18:00 hs. * Jineteada Broche de Oro

19:00 hs. * Actuación grupos musicales

20:30 hs. *Sorteo de la Muestra.

21:00 hs. *Cierre del predio.