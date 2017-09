Crespo- Este jueves 28 de septiembre se conmemoran 116 años de la fundación de la Sociedad Italiana, primera institución de Crespo creada en 1901 para albergar a los inmigrantes que vinieron a poblar la entonces Villa. La entidad organizó un programa de actividades y coincidentemente también festejará el trigésimo aniversario de la recuperación de esta institución cuyas instalaciones fueron ocupadas durante varias décadas, hasta 1987, por la oficina del Registro Civil.

Historia

“Si bien la recuperación fue el 17 de octubre de 1987 –dijo la tesorera Amalia Saluzzio de Coronel- la idea es conmemorarlo en ocasión del aniversario de lo que fue la primera institución que tuvo Crespo, para hacer una única celebración”.

Recordó que la iniciativa de recuperar la Sociedad Italiana “surgió de un grupo de descendientes de italianos que veían que la sede estaba en malas condiciones y no cumplía una función muy lógica, habían hecho una sala de velatorios de ese lugar. Se reunieron en el negocio de Marcelo Macrillanti nueve personas y decidieron elevar una nota al intendente de aquel momento, Rolando Kaehler, quien brindó todo su apoyo y permitió que el edificio por entonces en manos del municipio vuelva a los italianos”- explicó.

Repasando la historia de aquel momento en que los italianos volvieron a regentar su propia casa, la tesorera indicó que de acuerdo a los estatutos viejos y los actuales también “si no hay una comisión que esté al frente de la institución y defienda su espacio y no se hagan los balances para mantener la personería jurídica, automáticamente el patrimonio pasa al municipio. Es una de las condiciones”. En este sentido dijo que “los miembros de la Sociedad Italiana habían dejado de reunirse y al no presentar la documentación legalmente exigida perdieron la personería jurídica, luchó muchísimo don Marcos Laferrara –comentó- no quería que se perdiera, trataban de mantenerla, y fue así que se hizo un convenio con el gobierno de la provincia para que funcione el Registro Civil y durante poco tiempo también el Juzgado de Paz que cambió de lugar”.

Acto y festejos

El acto central, con la presencia de autoridades, invitados especiales y público en general, tendrá lugar en la sede del edificio, Independencia y Laurencena, mañana jueves a partir de las 20:00. En su transcurso se rendirá homenaje a los socios fallecidos, se escucharán palabras alusivas a cargo del presidente Sr. Darío Pizetta y tras el descubrimiento de una placa recordatoria se homenajeará a quienes hace treinta años lograron recuperar su edificio y a sus familias.

Luego, actuarán el ballet All’ Uso Nostro y el cantante Mauricio Simeoli y al finalizar se servirá un brindis de honor.

El viernes 29 a las 20:00 se oficiará una misa aniversario en la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario, también fundada con el aporte de las primeras familias italianas.

Los festejos finalizarán con una cena aniversario en el salón de la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario, Avda. Independencia y Urquiza, el sábado 30 de septiembre a las 21:30. Las tarjetas están a la venta a $ 300 mayores y $ 200 menores de 4 a 10 años. Las tarjetas se pueden adquirir a los miembros de la comisión directiva o reservar al tel. 4951479.

Homenaje

Quienes tuvieron la iniciativa de recuperar la Sociedad Italiana y serán objeto del homenaje, son: Marcelo Macrillanti, Carlos Pittavino, Héctor Motta, Osvaldo Chiappesoni, Horacio Seimandi, Ferdinando Capellino, Rina Zampolini, Angel Laferrara, Víctor Canavesio, y el ex intendente Rolando Kaehler, considerado un decidido colaborador para lograr el objetivo.