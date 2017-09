Victoria.- Camila Boschele es la nueva reina de los estudiantes. Tiene 16 años, se educa en la escuela Normal y piensa estudiar medicina cuando termine la secundaria. Después de los festejos accedió a hablar con Paralelo 32 sobre lo que fue una noche ideal para ella.

Camila sostiene que se vivió un clima de camaradería donde hubo buen diálogo y gestos amables. “La pasé muy bien porque estuvo todo muy bien organizado y charlé mucho con los demás chicos. Desde mi lugar en la competencia en el Club 25 de Mayo lo viví muy tranquila y sin presiones”, comenta.

Sumado a lo anterior, expresa: “Pasara lo que pasara iba a estar feliz. Cuando gané no me lo esperaba del todo y mi familia y compañeros querían celebrar ese momento conmigo”. Además, explica: “Los chicos de sexto me propusieron postularme y la verdad que no me arrepiento, porque la pasé muy bien”.

En total se presentaron 16 candidatas incluyendo a Camila. La Reina de los Estudiantes agradece a su familia, a Micaela Urcola (su peluquera), a Chiara Rosado (su maquilladora) y a Daniela Codari (su modista). En la noche también se eligió al Rey, cuyo cetro recayó en la figura de Marcos Albornoz de la ESA Nº 3.