Crespo– La Dra. Sandra Scarzo, pediatra que se desempeña en el área de Salud del municipio, con atención de consultorio en las salas de Salud del Centro Comunitario, el Jardín Maternal San Miguel y Capilla San Miguel hizo un análisis de la situación que se observa en estas instituciones de atención primaria.

“Estamos instruyendo que nos están desbordando las consultas por problemas respiratorio, si bien tenemos procesos respiratorios todo el año, son más severos en ésta época y atacan con más frecuencias a los menores de 5 años y lactantes de 0 a 6 meses porque todavía no están con su inmunología cubierta. Estas patologías de referencia –advirtió la profesional en declaraciones a Paralelo 32– atacan a estos niños y provocan situaciones hasta de riesgo con derivación e internación en lugares de mayor complejidad”.

Tips a tener en cuenta

La Dra. Scarzo detalló una serie de tips para las mamás, a fin de evitar consultas banales. “Queremos concientizar que los controles de salud y las fichas escolares y las fichas de asignaciones pueden esperar porque es una época donde estamos trabajando a full con la parte de niños enfermos. Cuando me llega un chico para fichas, se lo debe revisar, si son varios hermanitos, son turnos en los que se dejó de atender a niños con fiebre”- puntualizó.

La profesional recomienda a las mamás que “si el niño está con moco, catarro, una rinorrea de hace varios días; si eso agrega una tos diferente a la que tenía, si esa tos le hace una complicación respiratoria que la mama detecta porque el niño empieza a tener una restricción en las costillas, en la piel, respira diferente; cambia su hábito alimenticio, puede comer o no y lo poco que come lo puede vomitar; que se acerque rápidamente al Centro de Salud más cercano. Nosotros –explicó- podemos hacer un tratamiento y si están muy delicados, todos los días hay un profesional que los controla. Y si no evoluciona favorablemente recién lo derivamos”.

Agregó que “los tips son para orientar a las mamás para que concurran en el momento oportuno, porque no saben de pautas de emergencia, entonces consultan por las dudas”.

Recordó que el objetivo de los Centros de Salud es tratar que la comunidad cercana no tenga que hacer horas de cola en otra institución, “también gestionamos las áreas hospitalarias, que están trabajando hoy a cama caliente”- sostuvo en relación a los cuadros gripales, de neumonías y complicaciones respiratorias.

Explicó que en los Centros de Salud “el personal de enfermería, que está muy capacitado, es quien da las pautas de alarma y define si es necesario ver al paciente en el momento o si hace falta trasladarlo. En función de esto los profesionales vamos graduando la atención por gravedad”- indicó. “En el Centro Comunitario – acotó- todos los días hay un profesional en la parte pediátrica o clínica que atiende y es gratis la consulta”.

Advirtió por otra parte que los Centros de Salud no son lugares de referencia para emergencias. “No tenemos elementos para intubar si es necesario o hacer un apoyo de emergencia, para eso están las áreas de mayor complejidad”.