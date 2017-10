Aquellos electores que figuren como infractores con relación a ambos comicios deberán pagar una multa total de $150. La multa podrá pagarse en cualquier sucursal del Banco de la Nación Argentina y en las demás entidades que se habiliten para el cobro con la boleta de pago generada en el sitio web de la justicia nacional electoral. Luego de realizar el pago se recomienda imprimir la constancia de no inclusión en el registro de infractores. Los motivos de justificación del voto pueden ser por razones médicas o por estar a una distancia mayor a 500 kilómetros.

La justificación se podrá hacer en la comisaría. Luego habrá 60 días para hacer la presentación correspondiente comprobante en la Justicia Electoral para de esa forma no estar dentro del registro de infractores.

La Justicia Nacional Electoral luego realizará un registro de infractores. Quienes infrinjan sin motivo el deber de votar, de acuerdo a lo establecido por la Cámara Nacional Electoral no podrán ser designados para desempeñar funciones públicas durante 3 años. El infractor que no pague la multa no podrá hacer trámites durante un año ante organismos estatales.

Si bien no está estipulado dentro del Código Electoral, a la hora de ingresar al cuarto oscuro la recomendación es hacerlo sin cartera o mochilas. Tampoco con chicos.

Habrá excepciones para aquellas madres o padres que se acerquen con bebés.