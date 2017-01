Nogoyá.- Silvia Muñoz, madre de uno de los niños que denunciaron por abuso al cura Juan Diego Escobar Gaviria, de Lucas González, sostuvo que el arzobispo de Paraná, Juan Puiggari, la visitó para ofrecerle ayuda monetaria.

“Me ofreció plata para cubrir los gastos de la psicóloga de mi hijo y me dijo que lo que hacía el cura era típico de pedófilo manipulador”, dijo la mujer, versión que fue publicada por Paralelo 32 en su edición del 7 de enero (página 37). Muñoz dijo haber grabado toda la conversación y que entregará el audio a la fiscalía de Nogoyá, que investiga los hechos.

La familia de Muñoz viene siendo hostigada por pobladores que defiende al sacerdote. La mujer reveló que el lunes su perro fue atacado a balazos por desconocidos que intentaron, además, ahorcarlo. La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico repudió la agresión a la que calificó como “actos de carácter mafioso”, para silenciar las denuncias y reclamó que no queden impunes.

“La Red de Sobrevivientes al abuso Sexual eclesiástico repudia los actos de carácter mafioso perpetrados contra la familia denunciante del Cura abusador de menores Juan Diego Escobar Gaviria en Entre Ríos, Argentina”, apunta la página oficial de Facebook, y detalla: “La mascota fue atacada por desconocidos a balazos e intentaron ahorcarla. Esto ocurrió luego de que la madre del denunciante se presentara en el programa Cámara del Crimen, de TN. Esta red se solidariza y espera que este hecho no quede impune y que está familia pueda seguir viviendo con tranquilidad”.

Por su parte, Puiggari no desmintió ni ratificó los dichos de Muñoz, pero cuestionó que sus palabras hayan trascendido. “Es una conversación privada, por lo cual yo entiendo por lo menos para mí ética, que no debo revelar lo que se habló en esa conversación privada”, afirmó en una FM paranaense.

El arzobispo de Paraná visitó a su familia el 3 de enero. “Me vino a ver Puiggari a mi casa. Vino a querer cubrir los gastos de la psicóloga. Yo me negué. No quiero que anden diciendo que yo quiero sacarle plata a la iglesia. Me dijo que lo que hacía el cura era típico de pedófilo manipulador”, precisó, usando las palabras que dice, usó monseñor Puiggari.