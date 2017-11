Crespo– Docentes, padres y alumnos del nivel secundario D-198 de la Escuela San José, decidieron tomar la posta y llevar adelante la Campaña del Pañal a beneficio del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís que hasta el año pasado era organizado por el programa radial “Alegre despertar con Manija” conducido por la familia Reisenawer. El programa que se emitía los domingos a la mañana por FM Estación Plus se irradió por última vez el 23 de abril y al cerrar los micrófonos, sus conductores decidieron no continuar con esta acción solidaria por entender que no contaban con el respaldo institucional que el programa le daba al operativo. El aporte que la comunidad de Crespo hizo a través de los promotores de la campaña fue muy importante a lo largo de los años, por lo que la institución educativa decidió organizar la colecta de pañales para adultos que se realizó este sábado 4 de noviembre por la tarde.

La modalidad de la campaña fue mediante la instalación de puntos fijos en distintos lugares de la ciudad, desde donde se movilizaron los voluntarios con las alcancías e identificados con pecheras de color azul, como los uniformes de la institución.

Desde la organización se informó a Paralelo 32 que una vez culminada la Campaña del Pañal -que se remite a juntar pañales para adultos o dinero para comprarlos-, en las instalaciones de la escuela se realizó junto a miembros de la Cooperadora del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís el recuento del dinero recaudado, monto que ascendió a los $114.000 (pesos ciento catorce mil), y 1.966 pañales donados.

Además de docentes, padres y alumnos, adhieren a la colecta Scouts e integrantes de AFS Intercambios Culturales.