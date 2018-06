En el caso de que el proyecto que propone legalizar el aborto sea aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados, pasará a la de Senadores, por lo que se le preguntó a Kunath cuál será su postura sobre el tema.

Tras destacar que el debate “felizmente está en agenda”, sostuvo que es una cuestión que “debe ser analizada desde la óptica de la salud pública”.

En este sentido, consideró que “los legisladores tenemos que ser muy responsables en la toma de decisiones y despojarnos de cuestiones que tienen que ver con la individualidad para empezar a pensar desde lo colectivo” y “pensar en la cantidad de mujeres en situación de vulnerabilidad frente a este tipo de temáticas”.

“No es casual que este proyecto haya sido presentado siete veces en la Cámara de Diputados, ni tampoco son casuales las manifestaciones inéditas que existen a lo largo de todo el país”, indicó la Senadora nacional.

Luego calificó como “muy interesante lo que ha sucedido en Diputados, donde ha habido más de 700 expositores y Dora Barrancos ha sido una de quienes se expresó “de manera brillante” frente a los legisladores, manifestó Kunath dirigiéndose a la investigadora del Conicet y referente feminista, Dora Barrancos, con quien compartió una actividad en Paraná.

“Es un proceso sumamente interesante que había que darlo, que debe ser dado y ojalá que podamos debatirlo en la Cámara de Senadores”, remarcó Kunath.

¿De esto se desprende que su voto va a ser a favor?, le consultó esta Agencia, a lo que la Senadora respondió: “Yo no me he expresado por sí o por no porque precisamente insisto en esto, en que tenemos ganas de debatirlo, queremos dar esta discusión en el Senado con estas consideraciones: es un tema de salud pública frente al cual tenemos que ser consecuente con lo que se está esperando mayoritariamente del Congreso de la Nación”.

“Es un tema sumamente complejo y delicado, atravesado por un montón de cuestiones que han han sido puestas en superficie. Creo que la conclusión y el voto se tiene que dar con esa mirada”, dijo insinuando que podría votar afirmativamente, pero sin decirlo.