Crespo.- El economista Karl-Heinz Pasch estuvo en Crespo varios días, como parte de una visita por Entre Ríos y Argentina. Divulgó su experiencia como experto en energías renovables y limpias. Recorrió proyectos ambientales de la Municipalidad y de empresas privadas. El miércoles 1º de agosto expuso sobre las características y los desafíos de las energías renovables, en el Centro Comercial, Industrial y Agropecuario Crespo.

La visita de Pasch forma parte de las actividades que desarrolla la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático. El año pasado el intendente Darío Schneider hizo una vista a Alemania y Dinamarca en el marco de esa red. Durante una entrevista exclusiva con Paralelo 32, el visitante extranjero estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano y Ambiente, arquitecto Omar Molteni, y la bioingeniera Alexia Rolandelli, integrante del equipo técnico de la Secretaría. Pasch pudo expresarse en un castellano muy fluido, aunque no es un idioma que domine completamente. En la exposición del Centro Comercial, prefirió usar el idioma alemán con apoyo de traducción a cargo de Roberto Lambrecht.

Energías renovables

– ¿Cuál es su análisis sobre cómo estamos en esta zona sobre energías renovables?

— Yo pienso que Argentina, en general, tiene un gran potencial para las energías renovables. Especialmente, aquí en Entre Ríos, he visto otras ciudades también, estuve en Paraná, Valle María, Crespo, Oro Verde y también en Santa Fe. Me parece que la ciudad de Crespo hace buenos trabajos, los proyectos que visité me demostraron experiencias muy buenas, como el tanque solar en el Parque del Lago. Es una muy buena idea para hacer propaganda a la distribución de energías renovables. Me gustan mucho esas ideas. También estuvimos en la planta de tratamiento de residuos, con el proyecto de bioconstrucción. Fue muy interesante, es un ejemplo sobre cómo los ciudadanos pueden generar ideas propias. Es muy interesante y buen potencial, no solamente en la naturaleza con energía solar, eólica o biomasa. Sino también el potencial de la gente que vive aquí.

– ¿Cuando se habla de energías renovables, también se incluye lo que la gente puede hacer en materia de reciclado y autogeneración de energía?

— Es muy importante que la gente actúe. Cuando hablamos de energías renovables, se trata de cambiar en pensamiento de la gente. Porque las energías renovables son energías descentralizadas. Por eso, es importante que la gente pueda cambiar las ideas, como veo en Crespo. Me parece que Crespo está en una curva ascendente. Me gusta mucho cuando veo eso. Crespo tiene varios aspectos favorables para las energías renovables, es una ciudad pequeña, no es como Paraná o Rosario. Ellos tienen problemas distintos. Ustedes tienen la posibilidad de ir al frente en el desarrollo de energías en esta región. No sé sobre todo el país.

– Ud. dijo que para los desarrolladores la Patagonia es el sueño ideal sobre dónde poner una planta eólica. ¿Hay otros lugares parecidos?

— En la costa marítima siempre hay vientos suficientes. Pero es un pequeño sueño sobre dónde tener una situación como Patagonia en otras partes del mundo. En las altas montañas, hay vientos, pero allí el problema son los terremotos. Es difícil. También es favorable para desarrollar una zona como esta, donde no hay montañas ni forestaciones de árboles grandes.

Energía solar

– ¿Qué ventajas tenemos en irradiación solar sobre Alemania, que tiene muy desarrollada la producción fotovoltaica?

— Ustedes tienen una radiación solar más grande que Alemania, casi el doble. El mínimo es un 75% mayor comparado con los lugares donde hay sol en Alemania. En algunas partes no tenemos bastante sol, especialmente porque está muy nublado. Es una cosa distinta. Como economista, estos proyectos son una cosa de recursos y especialmente de la economía. Se puede calcular un proyecto, cuando se va a construir un proyecto propio en la casa es una cosa relacionada con los costos, pero también con el marco económico propio. Hemos hecho un pequeño cálculo sobre dos proyectos, uno aquí y otro en Alemania. Con la misma capacidad, y al final, la situación aquí es buena, pero no es… el precio de la electricidad debe subir, entre la diferencia del precio a base de energía solar y el precio que se debe pagar con el sistema eléctrico existente; la diferencia no es tan grande, pero está en favor del sistema solar. La gente me ha dicho, en los últimos días, que los grandes problemas son los recursos y la tasa de interés, cuando necesitas un crédito. Me parece el problema más grande.

– ¿Qué vio en materia de capacidad en mano de obra? ¿Hay gente capacitada en Argentina?

— Hay bastante. Me pregunto por qué estoy aquí, porque ustedes tienen bastante buena capacidad (sonríe). Es una cosa muy favorable, puedo discutir con expertos de acá casi en el mismo nivel.

Proceso de cambio

– El pasaje de la matriz hidrocarburífera a la matriz de energías renovables, le está llevando a Alemania mucho tiempo y mucho costo.

— Y el cambio de mentalidad. Don’t forget (no olvidarlo, lo dijo en inglés) El cambio de mentalidad es lo más importante.

– ¿Es lo más difícil, también?

— Para los viejos, sí; para los jóvenes espero que no.

– ¿En qué hay que cambiar la mentalidad?

— Yo no soy psicólogo. Normalmente se dice que, cuando el precio subió en la producción de electricidad a base de carbono y gas; las energías renovables son más baratas. La gente cambia, es una cosa lógica. El cambio de vida empieza en casa. Por ejemplo, cómo se usa el calor; o qué se hace con una refrigeradora o un televisor. Cuándo sales de casa, ¿desconectas o no los aparatos eléctricos? Hablamos sobre hábitos, son cosas pequeñas pero se vuelven grandes si todos hacemos lo mismo. Me gustó mucho hacer una presentación para las escuelas. Esto es importante, porque me gusta mucho que haya proyectos a nivel educativo en Crespo. No solamente, en la Universidad, esto es obvio. También en las escuelas con los pequeños niños, es muy importante cuando podemos tomar este reto con los pequeños. Es una muy buena idea.

Ahorro

– ¿Hubo mucha discusión política y de intereses a la hora de pasar a las energías renovables?

— Fue una discusión muy fuerte hace unos 15 años. Ahora, tenemos acuerdo porque no queremos energía nuclear o a base de carbón. La discusión es qué pasa con el gas, que es casi limpio y es simple de manejar. Tenemos bastante gas de Rusia y de otros lugares del mundo. En las encuestas surge que entre el 70% y el 80% de la población está con las energías renovables. La única cosa es que necesitan aceptar que deben cambiar su tipo de vida. Es otra conducta.

– ¿Lo básico del cambio de conducta es ser más ahorrativo y cuidadoso con lo que se consume?

— Es muy importante. Las energías renovables son un potencial muy grande, están en Alemania, están en Francia, en Argentina. Es el primer potencial: la energía que no consumo es la energía más barata.

– ¿A la par de cambiar de matriz energética de hidrocarburos a renovables, hay que hacer un gran ahorro de energía mal gastada?

— Es un cambio simultáneo, pero primero hay que aprender a ahorrar. Siempre es lo primero, no importa qué uses energías de carbón o renovables. Cuando discutimos sobre un proyecto de energía solar. Okey. Puedes aceptar el actual consumo de un edificio, pero no es suficiente. Normalmente empiezas a buscar dónde puedo ahorrar electricidad. Entonces puedo deducir el costo del proyecto final. Por ejemplo, comienzas con un proyecto de diez kilowatts, pero empezar de a poco con cinco. Me resultó muy importante poder visitar las empresas del Parque Industrial. Me parece, por lo que vi, que ustedes tienen un nivel de producción muy alto. Vi niveles tecnológicos de producción totalmente nuevas, como las que hay en empresas alemanas, francesas o de Estados Unidos. Es lo que he visto, no puedo hablar en general porque no sé, pero vi ejemplos muy buenos.

El poder manufacturero

– Alemania fue siempre una gran potencia manufacturera. En su disertación en el Centro Comercial Ud. reconoció que los paneles fotovoltaicos se fabrican en China. ¿Su país ha perdido volumen industrial?

— Es una pregunta muy compleja. Nosotros perdimos experiencia. Mi idea personal es que hemos cometido un gran error, anteriormente. Estuvimos como número uno en la producción de plantas solares en el mundo. Mejor que Estados Unidos. Hace 20 años China no tenía una posición interesante en ese tema, aunque tienen un mercado muy grande. Los empresarios que trabajaron en el sector de energía solar, hicieron proyectos muy grandes. Vendían plantas de energía solar a precios muy caros. Vendían placas solares a un determinado precio, y los chinos con la misma eficiencia lo vendían más barato. También las empresas chinas compran patentes en Alemania y otros países. La empresa Solar World, pionera de energía solar, cerró. Era el número uno. Ahora, qué debemos producir los alemanes no sólo es una pregunta en el sector energético. También está presente en el sector automotriz y otros. Estamos en una situación de cambio en el mercado internacional para la producción de distintos productos. Debemos aceptar que Alemania, en el futuro va a producir productos de muy alto nivel de calidad. Es nuestra chance.

– Y caros.

— Y caros. Nosotros debemos vender nuestra ‘cabeza’, nuestra capacidad de innovar. Los otros países, como China o México, por ejemplo, tienen bastantes chances de producir más barato. Y no sólo debemos hablar sobre China o México, debemos hablar sobre India. Que tiene un potencial demasiado grande.

– ¿Y Rusia?

— Rusia es un mercado pequeño con 150 millones de personas. En la Unión Europea tenemos 500 millones. En Estados Unidos, 300 millones; China o India, más de mil millones cada uno. El mundo cambia. Para mí, lo importante para los países latinoamericanos es unirse, como la comunidad europea, con un mercado común. Porque es más interesante para los alemanes invertir en un mercado ampliado. Ahora, hay pocos inversores alemanes aquí, en Argentina. Las empresas alemanas invierten más en Brasil.

– ¿Qué gana Alemania con estas capacitaciones e intercambios en las que Ud. participa?

— ¿Qué ganamos? Ganamos experiencia, ganamos contactos personales, es importante. Aportamos nuestra experiencia, que Uds. necesitan. O como en África, especialmente, donde nuestra participación es un servicio de ayuda.

— Alexia Rolandelli: Esta experiencia sirve para el intercambio, saber cada uno como está parado, a ambos países les sirve como experiencia. Para nosotros fue muy enriquecedora esta visita. El señor Pasch se pudo acercar al sector privado para trabajar en la misma línea y dirección.

Quién es Karl-Heinz Pasch tiene 66 años y es economista especializado en energías renovables. Obtuvo su título profesional en la Universidad de Colonia. Trabajó y dirigió importantes empresas del sector. Actualmente forma parte de la organización SES – Senior Experten Service. La entidad realiza proyectos de capacitaciones y encuentros con empresas, organizaciones y Estados de todo el mundo en las materias que dominan sus integrantes. El experto alemán estuvo en Crespo varios días. El miércoles 1º de agosto realizó una exposición sobre las energías renovables en su país, ante productores, profesionales, funcionarios y jóvenes, en el Centro Comercial, Industrial y Agropecuario Crespo. Durante varios días recorrió la ciudad y la zona. Observó proyectos ambientales de la Municipalidad y de empresas privadas, como la estación solar del Parque del Lago, las plantas de tratamiento de líquidos cloacales; la planta de residuos; proyectos de bioconstrucción. Visitó La Agrícola Regional Coop. Ltda., donde intercambió opiniones sobre proyectos en energía solar y biomasa de la cooperativa. También tuvo reuniones con empresas del parque industrial y recorrió granjas avícolas y de porcinos.

SES

SES – Senior Expert Services, es una organización de la economía alemana, relacionada con la asociación de empresas de Alemania. La entidad envía cada año 1.800 expertos por todo el mundo, como es el caso de Karl-Heinz Pasch y su viaje a Argentina. Viajan para capacitar y discutir con colegas sobre distintas experiencias de sus especialidades.

Alemania, del carbón a la energía verde

Durante la charla en el Centro Comercial, Pasch habló de las características y los desafíos que impone cambiar la matriz energética de hidrocarburos y carbón a energías limpias, como biogás, eólica y solar. Mostró el caso de Alemania y dio importante definiciones basadas en la experiencia de su país, para tener en cuenta en un proceso de transformación de la matriz energética, con ampliación de las energías renovables, como se está intentando en nuestro país.

Entre otros datos, tanto en la exposición como en el intercambio con el público, Pasch señaló:

Las energías renovables son competitivas, limpias y fáciles de manejar. Son una solución para generar energías descentralizadas. Consideró que es muy interesante este tipo de energía para Crespo y alrededores porque vivimos en una comunidad descentralizada. “Si estuviese en Rosario o Parná debería decir algo totalmente distinto. En ciudades grandes hay estructuras centralizadas y complejas. Por eso me gusta más hablar aquí”, señaló.

Las energías renovables son gases de vertederos, biogás, gas de desechos; energía eólica, solar y geotérmica.

Destacó el viento de la Patagonia como un gran activo de recursos energéticos. “Todo el mundo en la industria eólica, sueña tener una instalación en Patagonia”.

Subrayó las ventajas argentinas en materia de radiación solar. “Los debo felicitar porque tienen un país ‘de sol’; si comparamos con Alemania, en Argentina hay el doble de radiación solar. Aquí la energía solar es una opción muy interesante”, dijo.



Un pequeño pantallazo de Alemania como ejemplo. “Venimos del carbón, hacia 2030 se cerrará la última mina de carbón. Ocupamos actualmente petróleo y gas; en algún tiempo se ocupó energía nuclear y se cerrará la última planta nuclear en 2022. Vamos a las energías renovables, para llegar al 2050 esperamos lograr un 100% renovables. Es una meta muy ambiciosa”.



Señaló que en todas las escalas de energía se producen grandes pérdidas. Se pierde hasta 30% de lo producido, en el transporte desde las redes de alto voltaje hasta las redes domiciliarias. En las energías descentralizadas, como las renovables, hay pérdidas de energía, pero muchísimo menos que en las energías centralizadas.



La producción solar y eólica dan 40% de producción de energía en la República Federal de Alemania.



Sobre la producción de biogás, Pasch dijo que se necesita mucha cantidad de desechos para lograr energía. “Reemplazar el gas natural por biogás es muy caro, por eso hay que ponerse de acuerdo sobre su uso porque ese proceso cuesta mucho dinero”. El uso de residuos cloacales para biogás se puede hacer sólo si son rentables. “Hay que hacer cálculos, y darse cuenta de los riesgos. El empleo del biogás no es sencillo”, aclaró.



Al momento de realizar una reconversión energética hacia las energías renovables, Pasch destacó que lo más importante en un comienzo es ahorrar energía. “La energía que no se ocupa es la más barata. Antes de entrar en inversiones ver cómo ahorrar energías. Podría ir caminando con el intendente por la ciudad y mostrarle cómo se hace derroche de energía. Es absolutamente importante el ahorro”.



El visitante extranjero destacó la caída de costos de la energía renovable en su país a medida que se fue generalizando su uso. “Cuando empecé en 1984, con energías renovables, costaba 15 mil euros una instalación para producir un kilovatio. Hoy, el precio no pasa de 800 euros”.

• A los jóvenes que estuvieron en el encuentro, les señaló: “Ustedes son el futuro de los proveedores de energía, porque si queremos generar energía descentralizada debemos pensar de otra manera, y con la gente joven es más fácil de lograr el cambio de mentalidad que con los mayores”.