Crespo– Los adultos mayores de nuestra ciudad celebrarán el Día del Jubilado el próximo miércoles 20 de septiembre con una actividad intergeneracional por la mañana, y una kermeses por la tarde, organizados por el Consejo de Adultos Mayores y abierto a todos los jubilados interesados en participar.

Sobre los festejos, Paralelo 32 entrevistó a Irma Lucerna y Griselda Del Valle, integrantes independientes del Consejo de Adultos Mayores, y a la licenciada María Laura Demartín, Asistente Social de Pami, quien colaboró en la coordinación de las actividades en representación de la entidad a la que pertenece.

Abuelos, niños y adolescentes

Las entrevistadas explicaron que durante la mañana del miércoles, entre 9:30 y 11:00, se realizará un trabajo intergeneracional con los abuelos del Hogar San Francisco de Asís, los integrantes del Consejo de Adultos Mayores y jubilados que quieran acercarse, los niños del Jardín Maternal del Centro Comunitario, los alumnos de la Escuela Privada Nº 70 que llevan adelante el proyecto “Por la sonrisa de un abuelo” y adolescentes que participan de la Estudiantina.

Es propósito dar un toque de color y adornar mesas del patio, decorando con juegos tipo ta-te-ti, lo que se acompañara con una plantación ornamental alusiva a la estación de las flores. “Todas cosas que se puedan hacer entre adultos mayores y los chicos; también se hará un collage sobre afiches” –explicaron.

Sobre esta actividad Griselda sostuvo que “la idea es juntar a la familia, llevar a los chicos de jardín. Seguramente los papás no pueden asistir pero estarán los abuelos y los tíos para acompañarlos y se junta toda la familia”.

“Igual que los maestros –agregó Irma- y junto con los chicos de la secundaria, que son los que más se alejan muchas veces de los adultos mayores, por su adolescencia”.

Por la tarde, las actividades serán exclusivas para los jubilados y tendrán lugar en el espacio de Adultos Mayores, en calle Roque Sáenz Peña 1152. A partir de las 15:00 hasta las 17:00 se hará una kermese con la colaboración de chicos de la Estudiantina, quienes tendrán a su cargo el desarrollo de algunos juegos al aire libre, tejo, otras actividades, juegos lúdicos y se compartirá una merienda.

Activas a tiempo completo

Irma y Griselda son dos jubiladas que aprendieron a disfrutar de los momentos de esparcimiento y realizar actividades que las mantiene activas a tiempo completo, participando de las distintas iniciativas que se ofrecen a los Adultos Mayores.

“A mí me ayudó un montón compartir con otros en “La Casita” (NdelaR: nombre con que bautizaron al espacio de Adultos Mayores), hacemos juegos de terapia, de la memoria, armamos rompecabezas, compartimos, nos reímos y me siento muy bien. Uso menos remedios, estas salidas me dieron vida”- cuenta Irma.

Son tantas las actividades que ofrece la ciudad y las que se promueven desde el municipio y desde el Consejo del Adulto Mayor, que todos pueden elegir cómo llenar su tiempo a una edad en que los hijos ya tienen sus propias familias y vidas independientes. “Hay talleres artísticos en IMEFAA y La Estación, los martes se da gimnasia en el Centro Comunitario para los adultos mayores, los miércoles natación y viernes aquagym y lo aprovechamos al máximo. Nos hace sentir bien, porque muchas veces un adulto mayor queda a un costado, pero acá tenemos coordinadores, gente que nos da actividades para hacer”-acota Griselda.

Día del Jubilado

El Día del Jubilado se celebra el 20 de septiembre en conmemoración de igual fecha de 1904 cuando se creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones mediante la ley 4349 y se creó un beneficio previsional para empleados públicos del Estado Nacional, durante la presidencia de Julio Argentino Roca.