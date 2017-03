Victoria.- En declaraciones al canal de cable local y a Paralelo 32, el director departamental de Escuelas Prof. Gustavo Broin dijo haber sido informado por el presidente del Consejo General de Educación José Luis Panozzo de la aplicación efectiva de lectores faciales en las escuelas entrerrianas. Se comenzará paulatinamente por las de mayores dimensiones, para hacer un “acompañamiento en la asistencia del personal dentro de la administración pública. Esto permitiría vincularlo con lo que es el sistema SAGE, que es justamente el registro que luego permite hacer las liquidaciones de sueldo”.

En cada escuela se hace un banco de datos registrales de cada docente y las horas que cumple en ese establecimiento para que cuando el docente ubique su rostro en este dispositivo (que se focaliza sobre su ojo) lo identifique como el alta y lo envíe directamente a SAGE; al retirarse debe repetir el procedimiento. “Si uno tiene un módulo, y/o regresa en otro momento del día al establecimiento, cada vez que deba cubrir su franja horaria deberá hacer el ingreso y el egreso”.

_ ¿Actualmente no se realiza un buen contralor de asistencias en la educación entrerriana?

_ “Recursos Humanos ha observado esta situación deficitaria que se evidencia además en la tardanza para cumplimentar la carga en la documentación cuando se produce ausentismo, que perjudica el cobro de alguno agentes.

Este sistema significará un proceso más ágil y automático, y si se producen ausentismos reiterados posibilitará tomar las decisiones acordes a este incumplimiento”.

_ ¿No sería un contralor exagerado como lo plantea el gremio?

_ Esto indudablemente queda abierto a las lecturas que se puedan hacer, nosotros decimos: si ayuda, agiliza y beneficia a todos los actores, nada es exagerado si hace al mejor funcionamiento. Además, a la provincia le beneficia unificar información del funcionamiento de todo su personal, y que es algo que la comunidad también siempre reclama. Quizás en la implementación habrá observaciones sobre cuestiones prácticas, yo he planteado las mías, porque el compromiso es hacer propuestas para mejorar.

_ ¿Cómo está Victoria respecto de las asistencias de los docentes?

_ En esto indudablemente esta ciudad no escapa a la realidad provincial, esto no tiene que ver con un sector, porque se avanzará en la unificación de un sistema con todos los empleados del Estado. Sí se nos informó que se nombrará un médico auditor para hacer controles pertinentes en aquellos casos que se necesiten hacer visitas domiciliarias. Lamentablemente el índice no es bajo, en las licencias permanentes el porcentaje oscila entre un 15 y un 30% (dependiendo del momento del año), en tanto que para las transitorias llegan al 50%.

La medida no genera ninguna simpatía en el gremio de Agmer, desde donde Pedro Gutiérrez mostró su preocupación por esta decisión provincial, y agregó: “qué se viene después, ¿el implante de chip a cada docente?”