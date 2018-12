Nogoyá.- Ante las peripecias que debieron atravesar los Bomberos Voluntarios para sofocar el incendio en Don Cristóbal Primera, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios Nogoyá, Cesar Traverso, mostró su enojo ante la desidia política por el no inicio de las gestiones para la construcción de los nuevos puentes:

“Esto no pasa desde hace 6 o 7 meses, esto pasa desde hace dos décadas, Bomberos nunca mira si el que tiene un inconveniente es radical o peronista, no sabemos de colores políticos, pero no podemos gastar más de 60 litros de gasoil en lugar de gastar 15. Antes se caía un puente y se hacía otro, ahora en vez de hacer otro puente se hace un badén, se lo lleva el agua y se lo rellena con tierra, lamentablemente estamos yendo para atrás. La gente encargada del Departamento, ya sea senador o diputado, se han encargado de otras cosas parece, acá han pasado 17 años y las soluciones no están, los puentes no están. Bomberos quedó expuesto a esta problemática, llegó tarde a un siniestro, pasó por callejones, caminos internos de campos privados, todo por desidia política, hay que ocuparse de las prioridades”, sentenció.