Crespo- Este domingo 5 de marzo, a las 18:00, está prevista la inauguración del playón deportivo del proyecto NIDO, en la intersección de Gualeguaychú y Mendoza en Barrio Norte.

En la oportunidad harán una presentación los chicos que concurren a la primera escuela barrial deportiva que funciona en el lugar desde el 21 de febrero, junto a sus profesores, quien a la fecha tendrá acumuladas tres clases.

Tras el corte de cintas actuará la batucada de la Escuela de Música Don Ramón Avero y los hermanitos Reynoso, dos alumnos de la misma institución municipal que son vecinos del barrio. Durante la jornada habrá una demostración de talleres y un puesto de salud, en torno a lo que se promoverá el encuentro de los vecinos.

Desarrollo humano, pilar del proyecto

“Uno de los pilares del proyecto de la parte del módulo de Desarrollo Humano, es la apropiación que hace el barrio del espacio. Hay muchas cosas pre elaboradas, pre diseñadas y muchas otras que son parte de contenidos que la gente del barrio le va poniendo. Por eso se inicia la escuela barrial deportiva y funcionará con la impronta que los chicos vayan generando”- anticipó la subdirectora de Innovación y Participación Ciudadana.

Al hacer un repaso del trabajo con los vecinos, destacó que “este proyecto se basa esencialmente en el desarrollo de las posibilidades que tiene el barrio en ese espacio. Por eso no sirve implantar un espacio físico sin contenido”. Explicó que esta es la razón por la cual la escuela deportiva barrial y los talleres se inician antes que tener construido el módulo NIDO y anticipó que “en los recorridos por el barrio iremos explicando a los vecinos qué es lo que habrá ahí, invitando a que participen y también preguntando qué cosas les gustaría que haya”.

Efecto transformador del proyecto

El intendente Schneider explicó el motivo por el cuál las actividades que se desarrollarán dentro de edificio Nido empiezan en marzo. “Irá generando una apropiación de la gente hacia el proyecto, entendiendo para qué va a servir. Más allá de las obras que hacen faltan para mejorar la calidad de la vida, el rol transformador lo tendrá el edificio en sí. Sino – señaló- pensemos lo que hace 30 años sucedió con el Centro Comunitario. Pasaron 30 años y recién ahora tendremos un servicio similar en otro punto de la ciudad. Si nos ponemos a mirar lo que era el Barrio Azul en aquel tiempo, lo que ha cambiado y mejorado, creo que tiene mucho que ver el rol del Centro Comunitario en ese lugar. Lo mismo debería pasar aquí, donde buscamos generar un espacio que mejore la calidad de vida, genere oportunidades, que podamos capacitar, brindar un servicio social más cercano, porque hoy en ese barrio no hay nada, ni siquiera una sala de primeros auxilios. Los pibes están en la calle porque no tienen lugar para jugar. Estas cosas son las que vimos y este proyecto vino muy bien porque tiene todo este efecto transformador no solo en la parte urbana, sino también humana”.

En este punto se detuvo destacando la importancia que reviste la regularización dominial para las familias del barrio, “porque –sostuvo- hay gente que no tiene título de propiedad y lograrlo es algo transformador. Se empiezan a asentir dueños y arreglar sus viviendas”. Recordó que en esta situación están veinticinco familias, según el relevamiento realizado por personal de la Dirección de Desarrollo Social.

Vínculos de confianza

El intendente y la subdirectora de Innovación y Participación Ciudadana coincidieron en señalar que “este proyecto también implica recuperar los vínculos de confianza entre la clase política o el municipio con la gente. Esa es la fuerza que provoca, recuperar la confianza”- definió Ruda, señalando que fue un barrio donde hubo muchas promesas incumplidas. Indicó que “hay que ir, ver y charlar con los vecinos que están donde está el playón, se muestra entre sorprendidos, agradecidos, esperando qué más va a pasar”.

“Vamos a estar ahí de manera permanente –agregó la funcionaria- toda la información a nosotros nos sirve. Necesitamos saber qué cantidad de niños están necesitando apoyo escolar. En la municipalidad tenemos un equipo muy grande de psicopedagogos, psicólogos, que estarán al servicio mucho más directo para ese lugar. Hay muchos chicos que van al Salustiano Minguillón, y con el NIDO se va acotar el trayecto que hace la trafic municipal cada día para trasladarlos; también en San Miguel cuando empiece a funcionar el jardín”- comentó.

Talleres

En días y horarios a definir, una vez que concluya el relevamiento que funcionarios y concejales realizan en Barrio Norte para conocer los intereses y necesidades de los vecinos, se comenzarán a dictar distintos talleres de capacitación y artísticos en calle Jacob 725, entre San Juan y San Luis.

Uno de los talleres es de apoyo escolar, otro de maternidad y lactancia donde se darán charlas y gimnasia pre parto. Este taller estará coordinado con el Hospital San Francisco de Asís y los Centros de Salud de San Miguel y Barrio Azul, para captar la asistencia de madres de otros puntos de la ciudad.

También se implementará un taller de agricultura urbana, proyecto que se encarará en forma conjunta con el INTA con la finalidad de hacer una huerta elevada, no en piso, con el objetivo de que en el futuro en el Nido haya una huerta y los productos se utilicen en los talleres de formación.

Falta articular con IMEFAA y el Centro Cultural La Estación el tipo y la cantidad de talleres artísticos que se desarrollarán en el inmueble de calle Jacob, próximamente; cumpliendo en anticipar a los vecinos actividades que se concentrarán en el edificio NIDO una vez que se concluya su construcción a iniciar en los próximos días

Escuela Barrial en La Estación

A partir de la semana próxima, miércoles 8 y viernes 9 de marzo, de 17:30 a 19:30, empezará a funcionar la Escuela Barrial Deportiva a cargo de profesores de educación física, para los chicos de los barrios Guadalupe y San Cayetano. Los interesados deben acercarse en el horario indicado al playón ubicado junto al Centro Cultural La Estación en Barrio San Cayetano.