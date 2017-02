Los partidos previstos del Torneo Verano Voley para este martes 21 de febrero, desde las 20:30, se disputarán en el gimnasio cubierto de la Escuela Técnica (San Martín y Rodríguez Peña). Serán cuatro cotejos por la última fecha de la categoría Mixto y otros cuatro por las semifinales (2 de Mujeres y 2 de Varones).

Programación

Cancha Nº 1 (última fecha de Categoría Mixto)

Volando alto vs. Municres (Zona ‘A’)

Renovar vs. Equipo 99 (Zona ‘B’)

Manos arriba vs. Negritos team (Zona ‘C’)

Los cholos vs. Las pelotas de Tin Tin (Zona ‘D’)

Cancha Nº 2 (semifinales)

Voley por pasión I vs. Voley por pasión II (Categoría Mujeres)

Primera napa vs. Optica Mega Visión (Categoría Varones)

Doble positivo vs. El mangazo (Categoría Varones)

Deportivo alpargatas vs. Top seven (Categorías Mujeres)