Será una fecha de definición, más que nada en la Zona Sur, donde cinco equipos pelean por estar entre los clasificados.

Los encuentros comenzarán a las 13:30 con Sub 20, luego jugarán Sub 17 y cerrará Primera División pasadas las 16:00. Habrá clásicos en Crespo, donde Sarmiento recibirá a Cultural. El Rojo necesita de los tres puntos para seguir con posibilidades de estar en octavos de final, y el Celeste quiere triunfar para seguir entre los primeros.

En la Zona Norte, Deportivo Bovril será local de Juventud Unida de Bovril. El anfitrión necesita de la victoria para seguir entre los primeros cuatro equipos. La visita ya no tiene chances de estar en octavos, pero quiere retirarse con una alegría.

Programación

Zona Sur

Sarmiento vs. Cultural

Seguí F.B.C. vs. Atlético Litoral

Atlético María Grande vs. Cañadita Central

Deportivo Tabossi vs. Unión

Viale F.B.C. vs. Arsenal (Lunes 30)

Zona Norte

Atlético Hernandarias vs. Juventud Sarmiento

Atlético Hasenkamp vs. Independiente F.B.C.

Sauce de Luna vs. Deportivo Tuyango

Unión Agrarios vs. Unión de Alcaraz

Deportivo Bovril vs. Juventud Unida