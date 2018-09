Ramírez- El Club Atlético y Deportivo Roma hoy cumple 58 años. Néstor Riffel era el presidente de la institución hasta hace algunos meses, donde hubo un cambio de acuerdo a lo dispuesto en asamblea.

El último fin de semana de julio se hizo la asamblea de renovación de autoridades, asumiendo el cargo más importante Pablo Heintz, en reemplazo de Riffel, que sigue colaborando con la institución pero ahora como revisor de cuentas.

El flamante presidente comentó a Paralelo 32 que “Tengo a mi nene jugando hace más de cinco años en la entidad. Me fui involucrando de a poco y me tocó ahora esta enorme responsabilidad. Quedaron la mayoría de los integrantes que estaban trabajando en la gestión anterior, y llevé también gente de confianza del fútbol infantil para potenciar la tarea. Es la primera vez que me toca estar al frente del club en un aniversario, y si bien no tendremos festejos formales este mes, sí los tendremos el próximo. Mientras tanto, todas las fichas están puestas en el certamen Regionalito para la categoría 2006, que se hará los días 28, 29 y 30 de septiembre. Es un certamen provincial del que formarán parte más de 450 gurises. En octubre, el sábado 13 de octubre, serán los festejos en la sede del club, con una cena y baile”, dijo.

Sin deudas y asumiendo compromisos

Heintz precisó a este semanario que “Nos encuentra el aniversario en un momento complicado en la parte económica, como todas las instituciones del país. No estamos exentos, avanzamos como se puede, sin deudas, que es lo importante, tratando de cumplir compromisos, en lo deportivo y en lo social. Está difícil, pero debemos seguir remando para que las cosas marchen”.

A modo de ejemplo, destacó que “El fútbol de Primera División cada domingo muestra menos gente en las canchas. Ojalá empiece a ir más gente, porque los gastos de Policía y de árbitros, vaya o no vaya gente, por el frío, el calor o la situación económica, te obliga a vender al menos doscientas entradas solo para salvar gastos. Y viajar es otro costo. No es nada sencillo ni ser local ni jugar de visitante”.

Heinz enumeró lo que ofrece la institución y dijo que “Roma tiene fútbol de Primera, fútbol infantil, cuyos planteles juegan todos los sábados en la Unión de Ligas; y las bochas, que se practica en la sede de nuestra entidad. Tenemos diversas subcomisiones trabajando. En lo deportivo venimos bien, peleando hasta el final, jugando finales, se están haciendo bien las cosas, apostando a los chicos del club”.

“Apostamos a técnicos nacionales. Walter Acosta está haciendo un muy buen trabajo. Se nota su profesionalismo, tienen una gran responsabilidad con César Omarini. Falta la frutilla del postre, que sería ser campeones. Pero rescatamos también el fútbol infantil, con siete entrenadores que, en todos los casos, están estudiando de DT o el Profesorado de Educación Física. Es algo bueno, porque siempre hay que apostar a la capacitación. Eso nos pone orgullosos. Hay un costo económico, pero es una inversión, porque da resultados desde lo deportivo”, agregó.

Sumar socios

Heintz confirmó a nuestro cronista que “Tenemos alrededor de 120 socios, que es una cantidad que queremos incrementar. Muchos se bajaron y queremos ver la forma de recuperarlos. Queremos que vuelvan los que se fueron y sumar nuevos también. Se cobra 100 pesos a los mayores y $50 a menores y jubilados. Estaba 50 pesos la cuota y cuando subimos a 100 pesos muchos se bajaron. Parece una diferencia escasa desde el punto de vista económico, pero sin embargo a nosotros nos significó que se generen muchas bajas. A la gente no le sobra el dinero, pero al club tampoco. Necesitaríamos alguna ayuda provincial, no nos ha tocado todavía, tenemos todo presentado y está la esperanza de que algo surja”.

Siguiendo su análisis, planteó que “En cuanto a obras, queremos, antes del Regionalito, pintarlo al club, hermosearlo y mejorarlo estéticamente. La idea es que todos los que vengan estén cómodos. En cuanto a indumentaria, conseguimos para las diversas categorías nueva ropa, con conjuntos incluso. Afortunadamente tenemos empresas y comercios que nos están ayudando para que podamos dar estos pequeños pasos. Todo suma, todo ayuda. El mensaje para los socios es que sigan apoyando a la institución, que se acerquen, que se sumen de una forma u otra, porque entre todos todo se hace más fácil”.