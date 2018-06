La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fijó para este viernes 22 de junio la audiencia de elevación a juicio de la causa en la que se investiga al ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, y al ex ministro de Cultura de la provincia Pedro Baez, por el desvío de fondos a través del pago de publicidad oficial con el que habrían beneficiado al cuñado del ex mandatario.

La fecha se conoció este jueves, tras cinco meses de que el Ministerio Público Fiscal (MPF) hiciera el requerimiento formal para fijar la fecha del debate, que es el primero que llega a esta instancia del total de denuncias que enfrenta Urribarri en la provincia.

Urribarri, que ahora preside la Cámara de Diputados; su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y Báez, que también ocupa una banca como diputado provincial por el peronismo, son investigados por presuntas irregularidades en la contratación de publicidad.

La investigación surgió a partir de una denuncia que realizó en 2013 el ex diputado nacional por Entre Ríos, el radical Jorge D’Agostino, que ahora preside el Comité Nacional contra la Tortura.

Urribarri y Báez están acusados de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública, por el desvío de 24,2 millones de pesos.

En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro adelantaron que pedirán 8 años de prisión efectiva para Urribarri, Baéz y Aguilera.

Los hechos investigados ocurrieron entre 2010 y 2015, y refieren a las contrataciones directas de publicidad oficial, que habrían sido “direccionadas” a la empresa de un familiar de Urribarri.

En su denuncia, D’Agostino precisó que el gobierno de Urribarri adjudicó un millón de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó, y 500 mil pesos a Global Means SA, una firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata, en Avenida 462, Piso 7, Departamento B.

(Fuente: Recinto Net)