Hoy es el último día para que los usuarios que tengan líneas sin nominar, las registren validando sus datos. El trámite se realiza a través del número *234#. En caso de que los usuarios no se hayan registrado vencido este plazo, las líneas prepagas no nominadas serán suspendidas.

La medida se enmarca dentro de las políticas que el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Gobierno de Modernización, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están desarrollando para frenar el robo de teléfonos móviles y resguardar la seguridad de los usuarios.

“Queremos que todos puedan disfrutar de los beneficios de la tecnología sin riesgos y este es un paso fundamental para combatir las mafias que están detrás del robo de los celulares. Estamos multiplicando esfuerzos para que los argentinos puedan estar conectados de una forma segura”, aseguró el secretario de Gobierno de Modernización y vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra.

Según los últimos datos de la industria, desde que se puso en marcha la Resolución Conjunta 6 – E/2016 del Ministerio de Comunicaciones y del Ministerio de Seguridad, entre noviembre del 2016 y octubre de 2018, se nominaron 19 millones de líneas. Mientras que desde el pasado 10 de octubre y hasta la fecha se nominaron 3,3 millones de líneas más, sumando un total de 22 millones y medio de líneas registradas.

Al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó: “Necesitamos un esfuerzo de los ciudadanos para achicarles las posibilidades a los delincuentes. Nominativizando sus líneas, entre todos les cerramos el paso a los que roban celulares y a los que los usan como instrumento del delito. Les pedimos que se unan a nuestra iniciativa de nominar las líneas”.

Por su parte, la presidenta de Enacom, Silvana Giudici, opinó que “esta iniciativa está destinada a romper el circuito asociado a la utilización de líneas móviles prepagas con identidades falsas para cometer delitos y es una contribución más a la seguridad de todos los ciudadanos”.

Cabe aclarar que esta resolución sólo rige para líneas prepagas que aún no se hayan registrado. Tanto los usuarios con líneas prepagas registradas como los usuarios pospagos no corren el riesgo de que sus líneas sean suspendidas.

A partir del 1° de noviembre quienes no registren sus líneas prepagas llamando al *234# sufrirán la suspensión de las mismas. Giudici agregó que: “Las suspensiones de las líneas no nominadas se irán realizando progresivamente a partir del 1° de noviembre. Cuando el usuario no nominado intente realizar una llamada, no podrá efectuarla hasta tanto se comunique al *234# y complete el trámite de nominatividad”.

Los operadores seguirán comunicando por SMS y con cartelería e información en todos los puntos de venta a fin de lograr la nominatividad de todo el parque móvil prepago del país.