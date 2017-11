Crespo- El Padre Rubén Schmidt, párroco de Ntra. Sra. del Rosario, quien estará ausente esta mañana como es habitual los días martes donde tomará exámenes en el Seminario de la cátedra que tiene a su cargo, tras lamentar lo sucedido, convoca a las 19:00 de hoy a una hora santa de adoración. Será una hora previo a la misa, “en reparación a las ofensas a nuestro Dios y creador”- dice en el mensaje a los medios de prensa locales.

Por su parte, el Padre Julio Faes, en su cuenta personal de Facebook ante las inscripciones que sorprendieron a la comunidad esta mañana comentó: “Como católicos nos produce un gran dolor. Pero como sociedad no podemos dejar que esto pase y sea considerado como una manera natural de manifestarnos. El respeto por la diversidad de pensamiento debe ser uno de nuestros valores fundamentales para crecer como sociedad. También la libertad de expresión es importante para conocernos más y fomentar una buena convivencia, pero éstas no son formas sanas de manifestarnos. Consideramos que la manera de expresarnos es sin dañar ni lastimar a otros, no es necesario llegar a éste punto. No perdamos como sociedad nuestros valores esenciales”- bregó el sacerdote.

Finalmente comentó “esperamos que la persona, o el grupo de personas que lo haya hecho, pueda volver a pensar acerca del daño que hizo a otros por pensar diferente. Rezamos para que pueda reflexionar y arrepentirse de lo que han hecho”.