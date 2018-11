El TC Pista Mouras definió ante miles de fanáticos la fecha 14 del calendario 2018 de la menor de las divisionales del Turismo Carretera. La carrera tuvo como puntero a Lucas Carabajal, el piloto formoseño sufría una falla en las primeras vueltas y su superioridad se redujo a poder aguantar en el tercer puesto por el resto de la carrera de la cual tomaba el mando otro entrerriano, Nicolás Ghirardi. A todo esto Francisco se ubicaba en el 3er lugar y al encontrarse con la Dodge de Carabajal en el camino siguió a su coterráneo ocupando el 2º lugar. La carrera se tornaría monótona en la punta no tanto así como lo era en el pelotón del medio donde la clasificación de los tres pilotos de último momento generaban un gran espectáculo para el público presente.

Hernández espero la oportunidad de ir por la punta de la competencia pero sin perder enfoque en la suma de puntos al Play Off y así de manera muy inteligente terminó en el podio tras la caída de la bandera a cuadros. Francisco nos contó como había sido la carrera desde el habitáculo del Ford amarillo y negro y esto nos decía: “Tuvimos un gran fin de semana fuimos muy competitivos desde el viernes. Buscamos el ritmo para la final y encontramos un auto muy bien balanceado para correr una final intensa donde lo intentamos pero no tuvimos ninguna chance clara para poder pasarlo. Veníamos muy bien en lo trabado y nos hacía una diferencia por derecho” explicaba Hernández al tiempo que agregaba su balance de esta manera; “Creo que fue un fin de semana más que positivo terminamos descontando puntos a los que están adelante nuestro en el campeonato y escalamos al puesto 3 del Play Off y llegamos con chances matemáticas a la definición. Estoy muy agradecido a todo mi equipo, a todo el Gurí Martinez Competición, a Willy Durante, a cada uno de mis mecánicos y eternamente agradecido a todo mi grupo de auspiciantes que sigue acompañándome a pesar de lo difícil que esta así que muchas gracias por permitirnos seguir batallando carrera tras carrera. Estamos nuevamente en una definición de campeonato después de 4 años de no estarlo. Esta fue la primera oportunidad que he tenido de correr todo un año sin interrupciones por esto muchas gracias a todos.”

Hernández compartió los festejos en el podio junto a Nicolas Ghirardi (1º) y Lucas Carabajal (3º) sumando puntos importantes que lo llevaron a ocupar el 3er lugar del clasificador del Play Off con un total de 141 puntos quedando a una diferencia de 50 puntos de Lucas Granja quien lidera. La fecha coronación 2018 del TC Pista Mouras se llevará a cabo en este mismo autódromo los días 23, 24 y 25 de Noviembre.