Crespo- Los alimentos para satisfacer las necesidades básicas de las familias están entre las prioridades que llegan a Cáritas con un cierto incremento en los últimos meses.

La organización, cuyo objetivo es la promoción humana, cuenta con dos bocas de atención en nuestra ciudad localizadas en las parroquias San José y Ntra. Sra. del Rosario. Trabajan en forma coordinada frente a las demandas y las urgencias. Asisten actualmente las necesidades de unas 45 familias.

“Con el cambio de temporada es habitual que la gente se acerque un poco más para solicitar ropa, especialmente en invierno y estamos viendo que repuntó la cantidad de personas que acuden en busca de alimentos”- precisó Valeria Silvero sobre la demanda de ayuda que se canaliza a través de Cáritas de la Parroquia San José. Observó que en los últimos meses se produjo un incremento en la demanda de alimentos, especialmente por parte de familias con varios chicos. “Se generó un clima de más necesidad y coincide puntualmente con el apuro económico, con la necesidad de la gente”- afirmó. Recordó que la ayuda siempre está dentro de las posibilidades de la institución, “con algo siempre se van”.

“Somos un voluntariado, tenemos bolsones no muy suculentos con alimentos no perecederos, hacemos visitas a las familias, los repetimos si vemos la necesidad. En casos puntuales, donde los diferentes planes de ayuda no alcanzan, se han hecho provistas de alimentos frescos. Lo nuestro ayuda y suma con lo que viene de otro lado”- puntualizó.

“Adquirimos alimentos con lo que recaudamos en las ferias de ropa, también hay quienes colaboran y acercan packs de algunos alimentos como azúcar, yerba; a veces los dejan en la secretaría o en la parroquia”.

Blanca Lencina, de Cáritas de la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario coincidió en señalar “hay necesidad de alimentos, ocurre desde hace algunos meses. Notamos que hay más gente que llega a pedir ayuda, son familias donde hay chicos o abuelos, a veces con hijos con discapacidad”. Consultada sobre la situación de las personas que acuden comentó “algunos no tienen trabajo, a otros no les alcanza porque ganan muy poco o son personas jubiladas que no llegan a fin de mes”.

En cuanto a la ropa “están buscando como siempre, una campera, un pantalón”- sostuvo. Cáritas de la Parroquia del Rosario tiene un importante stock y actualmente asiste a otros lugares con necesidades como el norte del país o Las Cuevas.

Emprendimientos

Desde Cáritas de la Parroquia San José se trata de incentivar mini emprendimientos. Quienes buscan ayuda “algo tienen pero cuando indagamos las dificultades es que no tienen una capacitación de oficios”- señaló Silvero y destacó el trabajo a la par con la Capilla San Miguel.

“Les conseguimos harina, grasa y sugerimos que hagan tortas fritas y las vendan entre los vecinos y conocidos”. Otras familias empezaron a criar codornices para consumo propio y para vender entre sus conocidos. “Estamos esperando sumar una o dos familias más para que armen pequeños emprendimientos, la cría de codornices requiere poco espacio, queremos ir haciendo ese camino”- precisó la entrevistada.