El periodista Oscar Londero, especializado en periodismo de acceso a la información pública, y editor responsable del portal accesolibre.org, comentó a Paralelo 32 sus vicisitudes con el sistema de información y transparencia del Estado Provincial. La principal actividad periodística de Londero es el seguimiento de actos gubernamentales a través de la documentación que logra por vía de los mecanismos legales de acceso a la información pública en el Estado, tanto a nivel provincial, como nacional o de ámbitos municipales.

“El acceso a la información pública no sólo es un tema que nos incumbe a los periodistas, también es prioritario para los ciudadanos. Si una persona solicita información sobre una beca o un subsidio, y no le llega, pierde la posibilidad de inscribirse; si le llega después que cerró la inscripción, ¿para qué le sirve?”, ejemplificó Londero.

Disparidades

“Hay de todo en el Estado provincial. Hay áreas más sensibilizadas con la exposición de información para el público. Es el caso de Gobernación, Economía y Fiscalía de Estado que, en general, responden bien a una solicitud, en forma completa y dentro de los plazos”, comentó. Señaló que el reconocimiento del CIPPEC a la información presupuestaria “está bien merecido, incluso fue buena la información durante el gobierno de Urribarri”. Pero “no se puede decir lo mismo de otras áreas”, agregó. “Si CIPPEC analizara más áreas del Estado entrerriano, el titular de la noticia sería otro y el gobernador no podría alardear con ese dato”, consideró.

Dio el ejemplo de Salud, un ministerio donde sus pedidos de información habitualmente “se pierden”. Comentó un caso reciente en otra dependencia. “Hoy (la entrevista se realizó el miércoles pasado por la tarde, N. de R.), en Planeamiento, ante un pedido de información con los plazos legales vencidos, me atendió un empleado, me mostró el expediente y me dijo que no podía entregarlo porque no estaba el secretario que debía firmar”. Para Londero la realidad en materia de acceso a la información y la transparencia “es muy dispar y depende de cada organismo, dependen también de que las personas conozcan la ley de acceso a la información pública con sus obligaciones y plazos de respuestas”. Otra cuestión es que “nadie quiere dar información si no está el jefe”.

Plazos de respuesta

El periodista recordó que está vigente para dependencias del Poder Ejecutivo Nacional el decreto 1.172/03, establecido durante la presidencia de Néstor Kirchner, que determinó el plazo de 10 días para responder una solicitud de información, con una posible prórroga en forma excepcional de otros 10 días. El mismo plazo rige para dependencias provinciales, de acuerdo al decreto Nº1169/05, establecido durante la tercera gestión de Jorge Busti.

El entrevistado comentó que en el Poder Judicial no hay una norma de acceso a la información, tampoco en el Senado de la Legislatura Provincial. En Diputados la normativa que había fue revisada y se produjo un trámite más engorroso. Antes se daban 20 días hábiles que se podían prorrogar otro tanto. Ahora, una reforma realizada el 5 de abril pasado, establece que una solicitud de información pública ingrese por Mesa de Entradas y pase a Asuntos Jurídicos que debe dictaminar si el pedido afecta ‘datos sensibles’. Con un dictamen de Asuntos Jurídicos, la solicitud pasa al pleno de la Cámara de Diputados para que lo analice. “Lo que puede pasar es que manden la solicitud de información a alguna comisión donde podrá quedar cajoneada”, señaló Londero.

Contenidos en páginas web

Finalmente, recordó el periodista que en la Provincia está vigente una directiva de Busti para que cada dependencia tenga una página web con una serie de datos que la norma establece: organigrama, funcionarios y cargos, presupuesto, nómina de personal, programas, etc. Consideró que no llegará a una cuarta parte la cantidad de organismos que cumplen al pie de la letra esa directiva.

Agregó Londero que “el Estado entrerriano es bastante caótico; en muchos organismos no hay registros de documentación de libre disponibilidad; muchas veces depende de un empleado veterano saber dónde puede estar determinado expediente. A veces no saben si existe o no la documentación que están buscando”.